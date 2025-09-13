Orosz Barbara vidéken talált rá új energiáira

„Azért ha sokat vagyunk vidéken, mert oda húz a szívünk, az mindenedre hatással van… Még az álmaim is mások itt a vulkán tetején” – írta Orosz Barbara, aki szerint a természet közelsége egészen új energiákat hozott az életébe.

Orosz Barbara: még az álmaim is megváltoztak

Forrás: Instagram

Nemcsak a nyugalom, de a különleges környezet is hatással van rá. Barbara arról is mesélt, hogy a vulkáni kőzetek, például a bazalt, mennyire különleges erővel bírnak. Szerinte a bazalt

lehorgonyozza a testet és a lelket, erős stresszűző, és szilárd támaszt nyújt az életünk változásai során.

Orosz Barbara sokat tanult a környékről

A sztár utánanézett annak is, hogy vajon van-e esély egy újabb vulkánkitörésre a Balaton-felvidéken, de a szakértők megnyugtatták: erre semmi esély. Azt is megtudta, hogy a környéken nem tiszta bazalt, hanem annak közeli rokona, a bazanit található, igazi bazalt pedig Európában csak Izlandon képződött.