szeptember 13., szombat

Kornél névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Egy vulkán tetején

19 perce

Orosz Barbara vidéken talált rá új energiáira

Címkék#Orosz Barbara#bazalt#álom

Orosz Barbara ismét meglepte követőit különleges posztjával. A műsorvezető a közösségi oldalán mesélt arról, hogyan változtatta meg életét és érzéseit a vidéki lét, egészen pontosan a Balaton-felvidék varázslatos tája.

Veol.hu

„Azért ha sokat vagyunk vidéken, mert oda húz a szívünk, az mindenedre hatással van… Még az álmaim is mások itt a vulkán tetején” – írta Orosz Barbara, aki szerint a természet közelsége egészen új energiákat hozott az életébe.

Orosz Barbara: még az álmaim is megváltoztak
Orosz Barbara: még az álmaim is megváltoztak
Forrás: Instagram

Nemcsak a nyugalom, de a különleges környezet is hatással van rá. Barbara arról is mesélt, hogy a vulkáni kőzetek, például a bazalt, mennyire különleges erővel bírnak. Szerinte a bazalt 

lehorgonyozza a testet és a lelket, erős stresszűző, és szilárd támaszt nyújt az életünk változásai során.

 Orosz Barbara sokat tanult a környékről

A sztár utánanézett annak is, hogy vajon van-e esély egy újabb vulkánkitörésre a Balaton-felvidéken, de a szakértők megnyugtatták: erre semmi esély. Azt is megtudta, hogy a környéken nem tiszta bazalt, hanem annak közeli rokona, a bazanit található, igazi bazalt pedig Európában csak Izlandon képződött.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu