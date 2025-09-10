Polgár Tünde megmondta a magáét, ezzel szülők ezrei értenek egyet

„Nemet mondani egy gyereknek arra a sportcipőre, ami több tíz vagy százezer forintba kerül, az sose fog neki akkora traumát okozni, mint annak a gyereknek, amiben az a gyerek él, aki esetleg annak a sportcipőnek a harmadik világban csak a nyelvét varrja vagy a talpát ragasztja” – fogalmazott Polgár Tünde.

Polgár Tünde: Mondj nemet a szníkerre!

A sztáranya hangsúlyozta: a határok meghúzása nem kegyetlenség, hanem maga a szülői feladat. Ha pedig egy gyerek emiatt sértődne meg, hosszú távon mégis jobban jár, mert megtanulja, hogy az élet nem a márkákról és a drága holmikról szól. „Nemet mondani, megtanulni meghúzni a határokat egyszerűen szülőségnek nevezik” – tette hozzá.

Polgár Tünde üzenete nem csak a szülőknek szólt, hanem a fiataloknak is. Őket különösen figyelmeztette arra, hogy ne essenek bele az influencerek és a közösségi média által keltett látszatcsapdába. „Fiatalok, ti, akik arról álmodoztok, hogy most így az iskolakezdéskor nektek is ugyanolyan fancy, ugyanolyan drága és ugyanolyan nagymenő ruhátok legyen, mint azoknak, akiket a szüleik sokszor egyszerűen csak ezzel fizetnek le… engedjétek el!” – mondta határozottan.