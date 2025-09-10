14 perce
Polgár Tünde megmondta a magáét, ezzel szülők ezrei értenek egyet
Polgár Tünde ismét kimondta azt, amit sok szülő érez, de kevesen mernek hangosan vállalni. A luxusfeleség nem rejti véka alá véleményt, amikor szóba kerültek a gyerekeknek vásárolt méregdrága sportcipők. Szerinte a szülői felelősség nem ott kezdődik, hogy mindenáron kiszolgáljuk gyerekeink drága vágyait, hanem abban, hogy megtanítjuk nekik a valódi értékeket – még akkor is, ha emiatt nemet kell mondani egy sokszázezres szníkerre.
„Nemet mondani egy gyereknek arra a sportcipőre, ami több tíz vagy százezer forintba kerül, az sose fog neki akkora traumát okozni, mint annak a gyereknek, amiben az a gyerek él, aki esetleg annak a sportcipőnek a harmadik világban csak a nyelvét varrja vagy a talpát ragasztja” – fogalmazott Polgár Tünde.
A sztáranya hangsúlyozta: a határok meghúzása nem kegyetlenség, hanem maga a szülői feladat. Ha pedig egy gyerek emiatt sértődne meg, hosszú távon mégis jobban jár, mert megtanulja, hogy az élet nem a márkákról és a drága holmikról szól. „Nemet mondani, megtanulni meghúzni a határokat egyszerűen szülőségnek nevezik” – tette hozzá.
Polgár Tünde üzenete nem csak a szülőknek szólt, hanem a fiataloknak is. Őket különösen figyelmeztette arra, hogy ne essenek bele az influencerek és a közösségi média által keltett látszatcsapdába. „Fiatalok, ti, akik arról álmodoztok, hogy most így az iskolakezdéskor nektek is ugyanolyan fancy, ugyanolyan drága és ugyanolyan nagymenő ruhátok legyen, mint azoknak, akiket a szüleik sokszor egyszerűen csak ezzel fizetnek le… engedjétek el!” – mondta határozottan.
Szerinte sok szülő nem valódi szeretettel, hanem drága ajándékokkal próbálja kiengesztelni a gyerekeit. Ez azonban szerinte rossz üzenetet hordoz, hiszen a gyerekek így könnyen azt hihetik, hogy a boldogság kulcsa a pénz és a luxus. „Ne űzzétek a szüleiteket abba, hogy esetleg hitelt kelljen felvenniük, és ne érezzétek magatokat kevesebbnek, mert rajtatok nem világmárkás hihetetlenül drága dolog van” – intette a fiatalokat.
Tünde szerint az igazi érték nem a ruhák címkéjében rejlik, hanem abban, ami belül van: „Tudd, hogy az igazi érték a fejben és a szívben van. Az nem ér semmit, ha csak kívülről rád aggatják a drága dolgokat. Aki ezért csúfol téged, az annyit is ér.”
Polgár Tünde megmondta a magáét a sokszázezres cipőkről
Az üzletasszony azt tanácsolta a fiataloknak, hogy ne mások mércéjével mérjék magukat, hanem saját értékeik alapján. „Majd amikor végeztek és visszanéztek, rájöttök, hogy ti voltatok azok, akik okosabban döntöttek, mert nem influencerek akartatok lenni, hanem valami okosabbat csinálni. És te leszel az, aki influencereknek ad munkát, és onnan felülről fogja ugráltatni őket” – jelentette ki Tünde.
Polgár Tünde szavai nem csupán a luxuscikkek körüli vitát kavarták fel, hanem azt is megmutatták, mennyire aktuális téma a fiatalok fogyasztói szemlélete. Az iskolakezdés idején különösen sok családban merül fel a kérdés: meddig mehetünk el, hogy gyerekeink ne érezzék magukat kirekesztettnek? Tünde üzenete erre is választ ad: a szülői szeretet nem az árcedulán múlik.