Ultrahangképet mutatott Rácz Jenő, özönlenek a gratulációk

Elöntötték a gratulációk Rácz Jenő Facebook-oldalát, mivel sokan azt hitték, a séf és gyönyörű párja újabb kisbaba érkezését várja, és örömüket a közösségi oldalon is megosztották. Azonban volt egy kis turpisság a dologban.

Kisbabát vár Rácz Jenő felesége?

Fotó: Facebook/Chef Jeno Racz

A képhez tartozó leírásban Rácz Jenő azt írja: „Valamiért ez még mindig a kedvenc képem a Naburól, kicsit sokkolta a hír, most pedig már örök barátok Kamival:)" Vagyis a képen az idén már hároméves Kamilla ultrahangos képe látható.

Rácz Jenő megtréfálta követőit

A nosztalgiázás végül félreértéshez vezetett, ugyanis sokan nem olvasták el Rácz Jenő sorait, és egyből gratulációkkal árasztották el a kommentszekciót. Biztos sokan várják, mikor érkezik a sztárcsaládba egy újabb jövevény, de egyelőre el kell keserítenünk a rajongókat, hogy ez alkalommal csak megtréfálták őket.