1 órája
Ultrahangképet mutatott Rácz Jenő, özönlenek a gratulációk
Rácz Jenő Michelin-csillagos séf a Facebook-oldalán egy olyan képet osztott meg, melyen feleségével, Rácz-Gyuricza Dórával együtt mosolyogva tartanak a kezükben egy ultrahangképet.
Elöntötték a gratulációk Rácz Jenő Facebook-oldalát, mivel sokan azt hitték, a séf és gyönyörű párja újabb kisbaba érkezését várja, és örömüket a közösségi oldalon is megosztották. Azonban volt egy kis turpisság a dologban.
A képhez tartozó leírásban Rácz Jenő azt írja: „Valamiért ez még mindig a kedvenc képem a Naburól, kicsit sokkolta a hír, most pedig már örök barátok Kamival:)" Vagyis a képen az idén már hároméves Kamilla ultrahangos képe látható.
Rácz Jenő megtréfálta követőit
A nosztalgiázás végül félreértéshez vezetett, ugyanis sokan nem olvasták el Rácz Jenő sorait, és egyből gratulációkkal árasztották el a kommentszekciót. Biztos sokan várják, mikor érkezik a sztárcsaládba egy újabb jövevény, de egyelőre el kell keserítenünk a rajongókat, hogy ez alkalommal csak megtréfálták őket.
„Nem bírtam tovább!” – Rácz Jenő felesége sírva omlott össze a kamerák előttRácz-Gyuricza Dóra könnyei közt mesélt, Rácz Jenő is sírt