Megtévesztés

1 órája

Ultrahangképet mutatott Rácz Jenő, özönlenek a gratulációk

Címkék#Rácz Jenő#ultrahangkép#kisbaba

Rácz Jenő Michelin-csillagos séf a Facebook-oldalán egy olyan képet osztott meg, melyen feleségével, Rácz-Gyuricza Dórával együtt mosolyogva tartanak a kezükben egy ultrahangképet.

Veol.hu

Elöntötték a gratulációk Rácz Jenő Facebook-oldalát, mivel sokan azt hitték, a séf és gyönyörű párja újabb kisbaba érkezését várja, és örömüket a közösségi oldalon is megosztották. Azonban volt egy kis turpisság a dologban. 

Kisbabát vár Rácz Jenő felesége?
Fotó: Facebook/Chef Jeno Racz

A képhez tartozó leírásban Rácz Jenő azt írja: „Valamiért ez még mindig a kedvenc képem a Naburól, kicsit sokkolta a hír, most pedig már örök barátok Kamival:)" Vagyis a képen az idén már hároméves Kamilla ultrahangos képe látható. 

Rácz Jenő megtréfálta követőit

A nosztalgiázás végül félreértéshez vezetett, ugyanis sokan nem olvasták el Rácz Jenő sorait, és egyből gratulációkkal árasztották el a kommentszekciót. Biztos sokan várják, mikor érkezik a sztárcsaládba egy újabb jövevény, de egyelőre el kell keserítenünk a rajongókat, hogy ez alkalommal csak megtréfálták őket. 

 

 

