Titkok és vallomások: Tóth Gabi is szerepel az Útközben elmeséled második évadában

Sváby András vallomásokat és titkokat ígér az Útközben elmeséled legújabb epizódjaiban. A nyolcrészes második évad különlegessége, hogy a házigazda ismét egy lakóautóba költözik be vendégeivel, akikkel két teljes napot tölt együtt, miközben szó esik múltjukról, jelenükről és azokról a történetekről, amelyeket talán soha nem osztottak meg korábban a nyilvánossággal. A sorozat epizódjai minden hétfő este 19 órától lesznek láthatók, így a nézők hétről hétre betekintést nyerhetnek ismert művészek és közéleti személyiségek eddig kevésbé ismert oldalába.

Sváby András vendégei között lesz Tóth Gabi, Majka és Hevér Gábor is az Útközben elmeséled című műsorban

Sváby András ismét útnak indul: szeptember 22-én jön az Útközben elmeséled új évada

A vendéglista idén is impozáns: Majoros Péter, azaz Majka, Tóth Gabi, Árpa Attila, Stohl András, Péterfy Bori, Hevér Gábor, Vályi István és Pokorny Lia is elfogadta a meghívást. Az új évadban szóba kerülnek régi barátságok, pályakezdések, konfliktusok és meghatározó élethelyzetek. A nézők megtudhatják például, hogyan indult Majka karrierje, milyen erőforrásból merít inspirációt Tóth Gabi, milyen gyermekkori emlékeket őriz Hevér Gábor, vagy éppen hogyan élte meg élete egyik legnehezebb időszakát Stohl András. Sváby András személyes kötődései különösen izgalmas színezetet adnak a beszélgetéseknek: kiderül, milyen viszály állt közte és Árpa Attila között, miként bontakozott ki gyermekkori szerelme Péterfy Borival, és mit jelentett számára Pokorny Lia állandósága.

A műsor egyediségét maga a műsorvezető is hangsúlyozta. Mint fogalmazott, számára is kivételes élményt ad, hogy két napon keresztül osztozhat vendégei társaságában egy lakóautóban, hiszen így olyan bensőséges helyzetek jönnek létre, amelyek más környezetben aligha fordulnának elő. „Ismét életem egyik legjobb beszélgetéssorozatán vagyok túl, és megint bebizonyosodott számomra, mennyire rendkívüli ez a műsor. Intim, személyes és egészen egyedi élményt ad, hiszen két napig egy lakóautóban vagyok összezárva a vendégeimmel. Az útitársaim között voltak olyanok, akiket évtizedek óta ismerek, mégis rengeteg új dolgot tudtam meg róluk” – mondta Sváby.