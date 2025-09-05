1 órája
Méregdrága babakocsit kapott Szoboszlai Dominik kislánya
A korábbi hófehér modell után most egy fekete, intelligens babakocsi látható Szoboszlai Dominik feleségének fotóján.
Szoboszlai Dominik kislánya egy olyan prémium babakocsit kapott, amely minden eddiginél fejlettebb. Könnyedén gurul felfelé és lefelé a domboldalakon, a nehezebb terepekkel is megbirkózik, ráadásul egy új ringató funkcióval is felszerelték.
Szoboszlai Dominik kislánya és a prémium kényelem
A Liverpool játékosának felesége, Buzsik Borka augusztus elején még egy hófehér babakocsiban tologatta gyermeküket Angliában – ennek ára a legnépszerűbb hazai bababoltban legalább 670 ezer forint. A család jelenleg Magyarországon tartózkodik, és úgy fest, itthon már egy másik babakocsit választottak.
Az intuitív és innovatív elektromos babakocsi könnyedén tolható le- és fel a domboldalakon, megbirkózik a nehezebb terepekkel, mint a kavicsos, homokos, macskaköves utak. Ezzel a babakocsival a nehéz súly könnyebbé, a rögös út simává, a lehetetlennek tűnő emelkedő lehetségessé válik. Aktiválás után a babakocsi rendszere figyeli a tolóerőt és rásegít, így domboldalon felfelé tolva is olyan érzés, mintha sík terepen sétálnánk a babakocsival.
