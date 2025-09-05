Méregdrága babakocsit kapott Szoboszlai Dominik kislánya

Szoboszlai Dominik kislánya egy olyan prémium babakocsit kapott, amely minden eddiginél fejlettebb. Könnyedén gurul felfelé és lefelé a domboldalakon, a nehezebb terepekkel is megbirkózik, ráadásul egy új ringató funkcióval is felszerelték.

Szoboszlai Dominik feleségé új képet osztott meg

Forrás: borsonline.hu

Szoboszlai Dominik kislánya és a prémium kényelem

A Liverpool játékosának felesége, Buzsik Borka augusztus elején még egy hófehér babakocsiban tologatta gyermeküket Angliában – ennek ára a legnépszerűbb hazai bababoltban legalább 670 ezer forint. A család jelenleg Magyarországon tartózkodik, és úgy fest, itthon már egy másik babakocsit választottak.

Az intuitív és innovatív elektromos babakocsi könnyedén tolható le- és fel a domboldalakon, megbirkózik a nehezebb terepekkel, mint a kavicsos, homokos, macskaköves utak. Ezzel a babakocsival a nehéz súly könnyebbé, a rögös út simává, a lehetetlennek tűnő emelkedő lehetségessé válik. Aktiválás után a babakocsi rendszere figyeli a tolóerőt és rásegít, így domboldalon felfelé tolva is olyan érzés, mintha sík terepen sétálnánk a babakocsival.

