Sírni vagy nevetni fogunk? Visszatér a Sztárban Sztár All Stars párbajok éjszakája

A nézők szavazatai és a Hans Sigl-lel kiegészült zsűri ítélete alapján Wolf Kati, Galambos Dorina, Nagy Adri és Kocsis Tibor számára véget ért a verseny, így a többiek még nagyobb elszántsággal készülnek a folytatásra. A vasárnap este ismét izgalmakban és látványos produkciókban bővelkedik, hiszen újabb tizenkét énekes áll majd egymással szemben a Sztárban sztár all stars színpadán. A párbajok már most rengeteg találgatásra adnak okot: Vastag Csaba és Mészáros Árpád Zsolt küzdelme igazi férfipárbajnak ígérkezik, ahol a karizma és a showman-energia dönthet. Muri Enikő Halastyák Fannival mérkőzik meg, ami szintén sok izgalmat rejt, hiszen két teljesen más zenei világ találkozik. Szandi és Kállay-Saunders András összecsapása generációs különbségeket hidalhat át, míg Janicsák Veca és Varga Viktor párbaja az érzelmekről és a vokális erőről szólhat majd.

Sztárban sztár all stars: újabb 12 énekes csap össze, de csak a fele maradhat talpon!

Forrás: Sztárban sztár/Facebook

Az est egyik leginkább várt összecsapása a közönségkedvenc Horváth Tamás és a mindig szenvedélyes Pintér Tibor között zajlik majd. Vajon melyikük tudja jobban elvarázsolni a közönséget és a zsűrit? Péterffy Lili és Kozma Orsi duettje szintén sokakat lázba hozhat, hiszen mindketten finom eleganciával és különleges előadásmóddal hódítanak.

Ha ez még nem lenne elég vérpezsdítően izgalmas az adás készítői rátesznek még egy lapáttal a bulivonat kazánjára: a következő adás sztárvendég-értékelője nem más lesz, mint a világhírű színésznő és énekesnő, Natalia Oreiro! A Vad angyal sorozatból ismert sztár a kilencvenes évek egyik ikonja, akinek megjelenése már önmagában hatalmas esemény. Oreiro értékelései biztosan felkavarják majd az állóvizet, hiszen egy nemzetközi világsztár szeme előtt kell bizonyítaniuk a magyar kedvenceknek.

Sztárban sztár all stars: vajon kik búcsúznak vasárnap a színpadtól?

A Sztárban Sztár All Stars tehát minden vasárnap bebizonyítja, miért is hívják Magyarország legnagyobb házibulijának. A párbajok, a szavazások, a zsűri döntései és a sztárvendégek véleménye olyan elegyet alkot, amitől a nézők egyszerűen nem tudnak elszakadni a képernyőtől. És ahogy az első adás is megmutatta: bárki bármikor kieshet, nincs biztonságban egyetlen versenyző sem.