1 órája
Dráma: Vastag Csaba az apja ellen lépett színpadra
A TV2 nagyszabású show-műsora, a Sztárban Sztár All Stars 2025 már a második adásban olyan fordulatot hozott, amelyre senki sem számított. A színpadon ugyanis nemcsak két ismert előadó, hanem két szoros baráti kapcsolat is összecsapott: Mészáros Árpád Zsolt, azaz MÁZS és Vastag Csaba kerültek egymással szembe.
A Sztárban sztár all starsban vetített kisfilmjükben hamar kiderült, hogy kettejük története sokkal több egyszerű kollégai viszonynál. Vastag Csaba arról mesélt, hogy pályája kezdetén szinte pótszülőként tekintett MÁZS-ra, aki nemcsak szakmailag, hanem emberileg is támogatta őt. Együtt játszottak a veszprémi színházban, és amikor Csaba Budapestre költözött, MÁZS családja fogadta be
A színpadon azonban már nem a barátság, hanem a verseny számított. MÁZS igazi show-t csinált, amikor Kovács Katiként, a Rock and roller című dallal állt közönség elé. A produkcióval nagy tapsot aratott, de a zsűriből Natalia Oreiro nem tudta megállni, hogy ne jegyezze meg: „Egy számmal kisebb melltartó is elég lett volna.” A kritika ellenére elismerte, hogy a produkció nagyszerű volt.
Ezzel szemben Vastag Csaba Charlie „Nézz az ég felé” című dalával állt a mikrofon mögé, teljes figyelmével a dalra koncentrálva. Rekedtes hangja és átélése annyira hitelesre sikerült, hogy a zsűri egyszerűen nem talált szavakat, arcukon látszott: leesett az álluk. A közönség is egyértelműen az ő oldalára állt, így a párbaj győztese végül Vastag Csaba lett.
Sztárban Sztár All Stars: Vastag Csaba tarolt, MÁZS majdnem kiesett
Ez a pillanat nemcsak a rajongóknak volt nehéz, hanem MÁZS számára is, hiszen fájó emlékeket idézett. Az énekes-színész a korábbi Sztárban Sztár évadban már az első adás után búcsúzni kényszerült. Most ugyanebben a helyzetben találta magát, de szerencséjére a zsűriből Hajós András a „reményzónába” juttatta. Ez azt jelentette, hogy a nézők kezébe került a döntés.
És a közönség nem hagyta cserben. MÁZS ugyanis annyi szavazatot kapott, hogy továbbjutott a negyedik adásba. A megkönnyebbülés és az öröm egyaránt ott volt az arcán, amikor kiderült: ezúttal nem áll meg az útja az első körben. Bár barátja, Vastag Csaba ellene győzött, a nézők szeretete és támogatása ismét esélyt adott neki.
A Sztárban Sztár All Stars 2025 már most bebizonyította, hogy nemcsak a látványos produkciók, hanem a megható emberi történetek is a műsor részét képezik. MÁZS és Csaba párharca egyszerre volt drámai és felemelő: egy olyan este, amelyet sokáig emlegetni fognak a rajongók.
