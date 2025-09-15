szeptember 15., hétfő

EnikőMelitta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Mindenkinek leesett az álla

1 órája

Dráma: Vastag Csaba az apja ellen lépett színpadra

Címkék#Vastag Csaba#Sztárban sztár All Stars#MÁZS#Nézz az ég felé#reményzóna#párbaj#sztárban sztár#show#Charlie#Kovács Kati

A TV2 nagyszabású show-műsora, a Sztárban Sztár All Stars 2025 már a második adásban olyan fordulatot hozott, amelyre senki sem számított. A színpadon ugyanis nemcsak két ismert előadó, hanem két szoros baráti kapcsolat is összecsapott: Mészáros Árpád Zsolt, azaz MÁZS és Vastag Csaba kerültek egymással szembe.

Titzl Vivien

A Sztárban sztár all starsban vetített kisfilmjükben hamar kiderült, hogy kettejük története sokkal több egyszerű kollégai viszonynál. Vastag Csaba arról mesélt, hogy pályája kezdetén szinte pótszülőként tekintett MÁZS-ra, aki nemcsak szakmailag, hanem emberileg is támogatta őt. Együtt játszottak a veszprémi színházban, és amikor Csaba Budapestre költözött, MÁZS családja fogadta be

Vastag Csaba mint Charlie és MÁZS mint kovács Kati párbajoztak egymással a Sztárban sztár all stars színpadán
Vastag Csaba mint Charlie és MÁZS mint Kovács Kati párbajoztak egymással a Sztárban sztár all stars színpadán 
Forrás: tv2play.hu

A színpadon azonban már nem a barátság, hanem a verseny számított. MÁZS igazi show-t csinált, amikor Kovács Katiként, a Rock and roller című dallal állt közönség elé. A produkcióval nagy tapsot aratott, de a zsűriből Natalia Oreiro nem tudta megállni, hogy ne jegyezze meg: „Egy számmal kisebb melltartó is elég lett volna.” A kritika ellenére elismerte, hogy a produkció nagyszerű volt.

Ezzel szemben Vastag Csaba Charlie  „Nézz az ég felé” című dalával állt a mikrofon mögé, teljes figyelmével a dalra koncentrálva. Rekedtes hangja és átélése annyira hitelesre sikerült, hogy a zsűri egyszerűen nem talált szavakat, arcukon látszott: leesett az álluk. A közönség is egyértelműen az ő oldalára állt, így a párbaj győztese végül Vastag Csaba lett.

Sztárban Sztár All Stars: Vastag Csaba tarolt, MÁZS majdnem kiesett

Ez a pillanat nemcsak a rajongóknak volt nehéz, hanem MÁZS számára is, hiszen fájó emlékeket idézett. Az énekes-színész a korábbi Sztárban Sztár évadban már az első adás után búcsúzni kényszerült. Most ugyanebben a helyzetben találta magát, de szerencséjére a zsűriből Hajós András a „reményzónába” juttatta. Ez azt jelentette, hogy a nézők kezébe került a döntés.

És a közönség nem hagyta cserben. MÁZS ugyanis annyi szavazatot kapott, hogy továbbjutott a negyedik adásba. A megkönnyebbülés és az öröm egyaránt ott volt az arcán, amikor kiderült: ezúttal nem áll meg az útja az első körben. Bár barátja, Vastag Csaba ellene győzött, a nézők szeretete és támogatása ismét esélyt adott neki.

A Sztárban Sztár All Stars 2025 már most bebizonyította, hogy nemcsak a látványos produkciók, hanem a megható emberi történetek is a műsor részét képezik. MÁZS és Csaba párharca egyszerre volt drámai és felemelő: egy olyan este, amelyet sokáig emlegetni fognak a rajongók.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu