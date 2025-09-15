Dráma: Vastag Csaba az apja ellen lépett színpadra

A Sztárban sztár all starsban vetített kisfilmjükben hamar kiderült, hogy kettejük története sokkal több egyszerű kollégai viszonynál. Vastag Csaba arról mesélt, hogy pályája kezdetén szinte pótszülőként tekintett MÁZS-ra, aki nemcsak szakmailag, hanem emberileg is támogatta őt. Együtt játszottak a veszprémi színházban, és amikor Csaba Budapestre költözött, MÁZS családja fogadta be

Vastag Csaba mint Charlie és MÁZS mint Kovács Kati párbajoztak egymással a Sztárban sztár all stars színpadán

Forrás: tv2play.hu

A színpadon azonban már nem a barátság, hanem a verseny számított. MÁZS igazi show-t csinált, amikor Kovács Katiként, a Rock and roller című dallal állt közönség elé. A produkcióval nagy tapsot aratott, de a zsűriből Natalia Oreiro nem tudta megállni, hogy ne jegyezze meg: „Egy számmal kisebb melltartó is elég lett volna.” A kritika ellenére elismerte, hogy a produkció nagyszerű volt.

Ezzel szemben Vastag Csaba Charlie „Nézz az ég felé” című dalával állt a mikrofon mögé, teljes figyelmével a dalra koncentrálva. Rekedtes hangja és átélése annyira hitelesre sikerült, hogy a zsűri egyszerűen nem talált szavakat, arcukon látszott: leesett az álluk. A közönség is egyértelműen az ő oldalára állt, így a párbaj győztese végül Vastag Csaba lett.

Sztárban Sztár All Stars: Vastag Csaba tarolt, MÁZS majdnem kiesett

Ez a pillanat nemcsak a rajongóknak volt nehéz, hanem MÁZS számára is, hiszen fájó emlékeket idézett. Az énekes-színész a korábbi Sztárban Sztár évadban már az első adás után búcsúzni kényszerült. Most ugyanebben a helyzetben találta magát, de szerencséjére a zsűriből Hajós András a „reményzónába” juttatta. Ez azt jelentette, hogy a nézők kezébe került a döntés.

És a közönség nem hagyta cserben. MÁZS ugyanis annyi szavazatot kapott, hogy továbbjutott a negyedik adásba. A megkönnyebbülés és az öröm egyaránt ott volt az arcán, amikor kiderült: ezúttal nem áll meg az útja az első körben. Bár barátja, Vastag Csaba ellene győzött, a nézők szeretete és támogatása ismét esélyt adott neki.

A Sztárban Sztár All Stars 2025 már most bebizonyította, hogy nemcsak a látványos produkciók, hanem a megható emberi történetek is a műsor részét képezik. MÁZS és Csaba párharca egyszerre volt drámai és felemelő: egy olyan este, amelyet sokáig emlegetni fognak a rajongók.