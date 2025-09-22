szeptember 22., hétfő

Móric névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Boksz

2 órája

Videón a Sztárbox történetének villámmeccse, így csapott le a füredi pofonosztó

Címkék#focista#Lencse László#Sztárbox#Hooligans

A Balatonfüredi FC korábbi utánpótlás válogatott játékosa mostanában nem a labdarúgópályán vitézkedik. Lencse László beugró volt a Sztárbox legutóbbi műsorában, méghozzá nem akármilyen, emlékezetes teljesítménnyel tette le névjegyét.

Veol.hu

Lencse László idén év elején igazolt a Balatonfüredi FC NB III-as labdarúgócsapatához. A győri születésű csatár kétszer nyert NB I-es bajnoki címet, szerepelt utánpótlás válogatottakban és több alkalommal meghívót kapott a felnőtt nemzeti együttes keretébe. Most a Sztárboxban „lépett pályára”.

Lencse László a Sztárboxban
Lencse László remek teljesítményt nyújtott a Sztárboxban. A balatonfürediek labdarúgója a Hooligans zenekar frontemberét győzte le
Fotó: Nagy Lajos/archív

Az utóbbi időszakban nem találkozhattunk a nevével a fürediek keretében, ennek az oka pedig az, hogy meghívást kapott a Sztárbox nevű televíziós műsorba. Lencse beugróként került a versenyzők közé, a megsérült Fenyő Ivánt helyettesítette. Ellenfele Ördög Tibor „Csipa”, a Hooligans frontembere volt a ringben.

Lencse László könnyed sikere a Sztárboxban

A mérkőzés egyoldalúan alakult, Lencse már az első menetben padlóra küldte ellenfelét. A futballista jól láthatóan remek erőben volt, idősebb riválisa nem is bírta a tempót, összesen háromszor került a földre, ápolni kellett és a mérkőzésvezető nem is engedte tovább a mérkőzést.

@sztaroksztorik #rtlplusz #sztárbox #ördögtiborcsipa #lencselaci #ko ♬ eredeti hang - Sztárok, sztorik, realityk

Lencse László ezzel továbbjutott a Sztárbox könnyűsúlyú kategóriájában.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu