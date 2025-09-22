Videón a Sztárbox történetének villámmeccse, így csapott le a füredi pofonosztó

Lencse László idén év elején igazolt a Balatonfüredi FC NB III-as labdarúgócsapatához. A győri születésű csatár kétszer nyert NB I-es bajnoki címet, szerepelt utánpótlás válogatottakban és több alkalommal meghívót kapott a felnőtt nemzeti együttes keretébe. Most a Sztárboxban „lépett pályára”.

Lencse László remek teljesítményt nyújtott a Sztárboxban. A balatonfürediek labdarúgója a Hooligans zenekar frontemberét győzte le

Fotó: Nagy Lajos/archív

Az utóbbi időszakban nem találkozhattunk a nevével a fürediek keretében, ennek az oka pedig az, hogy meghívást kapott a Sztárbox nevű televíziós műsorba. Lencse beugróként került a versenyzők közé, a megsérült Fenyő Ivánt helyettesítette. Ellenfele Ördög Tibor „Csipa”, a Hooligans frontembere volt a ringben.

Lencse László könnyed sikere a Sztárboxban

A mérkőzés egyoldalúan alakult, Lencse már az első menetben padlóra küldte ellenfelét. A futballista jól láthatóan remek erőben volt, idősebb riválisa nem is bírta a tempót, összesen háromszor került a földre, ápolni kellett és a mérkőzésvezető nem is engedte tovább a mérkőzést.

Lencse László ezzel továbbjutott a Sztárbox könnyűsúlyú kategóriájában.