2 órája
Fájdalmas titkot tárt fel Tóth Gabi – könnyek között búcsúzott
Vannak pillanatok, amikor a közösségi oldalak megszokott harsánysága elhalkul, és mindenki ugyanarra a néhány mondatra figyel. Tóth Gabi legutóbbi bejegyzése pontosan ilyen hatást keltett. Az énekesnő nem először oszt meg személyes gondolatokat, de ezúttal olyan sorokat írt le, amelyek egyszerre idéznek fel irodalmat, személyes fájdalmat és közösségi tragédiát.
Bejegyzését Áprily Lajos soraival indította, a Halálpatak említésével, amely már önmagában is sejtelmes és megrendítő hangulatot teremtett. Aztán jött a váltás: a művészi sorokat a valóság tragédiája követte. Tóth Gabi arról vallott, hogyan állt némán a Parajdi sóbánya előtt, miközben körülötte kihalt utcák és elnémult házak jelezték a föld beomlásának súlyos következményeit.
„Fájt a szívünk, sírtunk is” – írta, és a vallomás nyíltsága pillanatok alatt elérte a rajongókat és azokat is, akik talán sosem jártak a sóvidéken. Mert ebben a néhány szóban ott volt minden: a gyász, az együttérzés és a veszteség súlya. Tóth Gabi sorai világossá tették, hogy a tragédia nemcsak a talajt, hanem az emberek életét is megtépázta.
A poszt azonban nem állt meg a fájdalomnál. Az énekesnő reményt is küldött. Megírta, hogy hisz abban: egyszer majd újra benépesül a falu, ismét nevetés és dal tölti be az elnémult házakat, és a parajdi só – ez az ősi kincs – továbbra is erőt és gyógyulást ad mindenkinek, aki kapcsolatba kerül vele.
A hozzászólások özöne nem maradt el: együttérző szavak, támogató üzenetek és virtuális ölelések lepték el az oldalát. Sokan köszönetet mondtak neki azért, hogy megszólalt, mások pedig saját emlékeiket idézték fel Parajdról. Látható volt, hogy Tóth Gabi bejegyzése nemcsak egy közösségi poszt, hanem valódi hidat épített emberek között.
Kevés szó képes ekkora erővel hatni, de most megtörtént. Egy énekesnő vallomása, amelyben benne van a művészet, a gyász és a remény, egyszerre rázta meg és vigasztalta meg azokat, akik olvasták. Tóth Gabi szavai emlékeztettek rá: van, ami fontosabb a mindennapi zajnál – a közösség, az összetartozás és az a hit, hogy a sebek egyszer majd begyógyulnak.
