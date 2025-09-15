Fájdalmas titkot tárt fel Tóth Gabi – könnyek között búcsúzott

Bejegyzését Áprily Lajos soraival indította, a Halálpatak említésével, amely már önmagában is sejtelmes és megrendítő hangulatot teremtett. Aztán jött a váltás: a művészi sorokat a valóság tragédiája követte. Tóth Gabi arról vallott, hogyan állt némán a Parajdi sóbánya előtt, miközben körülötte kihalt utcák és elnémult házak jelezték a föld beomlásának súlyos következményeit.

Soha nem láttuk még így: Tóth Gabi összetört szívvel írt Parajdról

Forrás: Facebook/Tóth Gabi

„Fájt a szívünk, sírtunk is” – írta, és a vallomás nyíltsága pillanatok alatt elérte a rajongókat és azokat is, akik talán sosem jártak a sóvidéken. Mert ebben a néhány szóban ott volt minden: a gyász, az együttérzés és a veszteség súlya. Tóth Gabi sorai világossá tették, hogy a tragédia nemcsak a talajt, hanem az emberek életét is megtépázta.

A poszt azonban nem állt meg a fájdalomnál. Az énekesnő reményt is küldött. Megírta, hogy hisz abban: egyszer majd újra benépesül a falu, ismét nevetés és dal tölti be az elnémult házakat, és a parajdi só – ez az ősi kincs – továbbra is erőt és gyógyulást ad mindenkinek, aki kapcsolatba kerül vele.