Tóth Gabit kiosztották: "Én nem haknizok ezzel" (videó)

A zsűritagok közül először Erikát viselte meg érzelmileg a helyzet, amikor kiderült, hogy a versenyzők nem nagyon ismerik őt, ezért nem is szívesen kerülnének az ő csapatába. Ez annyira megérintette, hogy elsírta magát, mert úgy érzi, egész életében küzdenie kell a bizonyításért. Ekkor Tóth Gabi is megosztotta saját nehézségeit, elmesélve, hogy neki is újra kellett építenie az életét.

Tóth Gabi a szokásos vehemenciájával próbálja meggyőzni Curtist

Forrás: TV2/Megasztár

Curtis viszont nem volt elragadtatva a két nő érzelmes kitárulkozásától, és odaszólt nekik, amiből vita kerekedett. A helyzet odáig fajult, hogy Gabi már kiabálva szólt vissza Curtisnek és Marics Petinek: „Nem kívánom se neked, se neked, hogy megéljétek, milyen az, amikor a csúcsból lezuhantok!”

Curtis ezt nem hagyta szó nélkül, és emlékeztetett arra, hogy ő is átment hasonlón, amikor Majka a nyilvánosság előtt teregette ki a dolgaikat, ő mégsem "haknizik ezzel"...

Ekkor Marics Peti is elvesztette a türelmét, és dühösen kiabálni kezdett, majd kiviharzott a stúdióból, mondván: „Nem sírni jöttem nonstop”.

Tóth Gabi nem hagyja annyiban

Curtis beszólása annyira mély nyomot hagyott a tapolcai származású énekesnőben, hogy később is visszakanyarodott még a témához, hogy szokott vehemenciájával próbálja meggyőzi a sminkelés közben meglehetősen rezignáltan viselkedő rappert.

Ma este 19.30-kor folytatódik a Megasztár a TV2-n, és biztosra vehetjük, hogy a zsűri permanens civakodása mellett elképesztően tehetséges énekeseket is hallunk majd a műsorban.