szeptember 20., szombat

Friderika névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Megasztár

3 órája

Tóth Gabit kiosztották: "Én nem haknizok ezzel" (videó)

Címkék#Curtis#Megasztár#Tóth Gabi

Drámai pillanatoknak lehettek tanúi a TV2 tehetségkutatójának, a Megasztárnak a nézői a múlt heti adásban.

Veol.hu

A zsűritagok közül először Erikát viselte meg érzelmileg a helyzet, amikor kiderült, hogy a versenyzők nem nagyon ismerik őt, ezért nem is szívesen kerülnének az ő csapatába. Ez annyira megérintette, hogy elsírta magát, mert úgy érzi, egész életében küzdenie kell a bizonyításért. Ekkor Tóth Gabi is megosztotta saját nehézségeit, elmesélve, hogy neki is újra kellett építenie az életét.

tóth gabi
Tóth Gabi a szokásos vehemenciájával próbálja meggyőzni Curtist
Forrás: TV2/Megasztár

Curtis viszont nem volt elragadtatva a két nő érzelmes kitárulkozásától, és odaszólt nekik, amiből vita kerekedett. A helyzet odáig fajult, hogy Gabi már kiabálva szólt vissza Curtisnek és Marics Petinek: „Nem kívánom se neked, se neked, hogy megéljétek, milyen az, amikor a csúcsból lezuhantok!”

@megasztartv2 Holnap este folytatódik a Megasztár: Minden eddiginél nagyobb fordulatokat tartogat magában 😍 Ne maradj le‼️ #megasztar #tv2 ♬ eredeti hang - Megasztár

Curtis ezt nem hagyta szó nélkül, és emlékeztetett arra, hogy ő is átment hasonlón, amikor Majka a nyilvánosság előtt teregette ki a dolgaikat, ő mégsem "haknizik ezzel"...

Ekkor Marics Peti is elvesztette a türelmét, és dühösen kiabálni kezdett, majd kiviharzott a stúdióból, mondván: „Nem sírni jöttem nonstop”.

Tóth Gabi nem hagyja annyiban

Curtis beszólása annyira mély nyomot hagyott a tapolcai származású énekesnőben, hogy később is visszakanyarodott még a témához, hogy szokott vehemenciájával próbálja meggyőzi a sminkelés közben meglehetősen rezignáltan viselkedő rappert. 

@megasztartv2 @tothgabi kikelt magából, nem engedett @curtis4ker nyomásának 😱 Megasztár: holnap 19.30-kor a TV2-n‼️ #megasztar #tv2 ♬ eredeti hang - Megasztár

Ma este 19.30-kor folytatódik a Megasztár a TV2-n, és biztosra vehetjük, hogy a zsűri permanens civakodása mellett elképesztően tehetséges énekeseket is hallunk majd a műsorban.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu