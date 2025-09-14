57 perce
Botrány az élő adásban: egy Megasztár-versenyző nekiesett Tóth Gabinak
A Megasztár legutóbbi adásában olyan jelenetek zajlottak, amilyenekre a műsor történetében ritkán volt példa. Az 51 éves Jázmin nevét mostantól aligha felejtik el a nézők: a nő ugyanis minősíthetetlen hangnemben esett neki a zsűritagoknak és a műsorvezetőnek. Az élő adás pillanatok alatt botrányba torkollott, a közönség döbbenten figyelte, ahogy a versenyző újra és újra visszatér a színpadra, hogy sértéseket szórjon.
A konfliktus gyökere egy előválogatóra vezethető vissza, ahol Tóth Gabi leállította Jázmin produkcióját. A nő ezt megalázásként élte meg, és nem tudta feldolgozni a kritikát. Amint lehetősége nyílt, a színpadon támadt rá az énekesnőre. „Nem adod meg a tiszteletet, hamisan énekelsz angolul, és soha nem leszel Magyarország legjobb énekesnője!” – vágta Gabihoz, akinek arca láthatóan elkomorult.
Tóth Gabi az élő adásos botrány középpontjában
A helyzetet Marics Peti próbálta csillapítani, ám Jázmin hajthatatlan volt. Szinte sportot űzött abból, hogy visszajárjon a színpadra, minden alkalommal újabb és újabb vádakat zúdítva az énekesnőre. Amikor már úgy tűnt, kifogyott a szóból, ismét előállt egy újabb sértéssel. „Tedd már le az érettségit, legyen kötelező a zsűriben, hogy legyen papírja az embernek!” – harsogta, mire Gabi higgadtan válaszolta: nem a végzettség teszi az embert. A versenyző ekkor még odavetette: „Igazad van, te a nyolc általánosoddal túl messzire repültél.”
A közönség lélegzet-visszafojtva figyelte az egyre kínosabb jelenetet. Jázmin azonban nem érte be ennyivel: a stúdióból való kivonulási kísérletei rendre visszafordulással végződtek. A hangnem egyre durvább lett. „Annyira kulturálatlan vagy, fel sem fogod agyilag” – kiabálta Gabinak, majd váratlan fordulattal Ördög Nórát is célba vette. A műsorvezetőt azzal vádolta, hogy „becsapják a versenyzőket” és „csak hazugságot terjesztenek”.
Már az első adásban botrányosan viselkedett több versenyző a Megasztárban