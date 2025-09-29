szeptember 29., hétfő

Mihály névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bulvár

1 órája

Botrányosan viselkedett Tóth Gabi a Megasztárban!

Címkék#Tóth Gabi#Megasztárban#ruhaproblémája

A Megasztár legújabb adásában akadt egy igen váratlan szürreális pillanat. Tóth Gabi ruhája okozta a botrányos jelenetet, amely sokakat megosztott.

Veol.hu

A zsűri székében ülve Tóth Gabi ruhája nem illeszkedett megfelelően és a művésznő többször igazgatta, miközben már káromkodni is elkezdett, amint az a kisípolásból sejthető. A humoros és egyben botrányos pillanat gyorsan terjedt a közösségi médiában – tette közzé a Megasztár Facebook-oldala

Tóth Gabi ruhaproblémája újra vitát váltott ki a rajongók körében, a videó pillanatai vegyes reakciókat kaptak. Forrás: origo
Tóth Gabi ruhaproblémája újra vitát váltott ki a rajongók körében, a videó pillanatai vegyes reakciókat kaptak.
Forrás: origo

Tóth Gabi: folytatódik a ruhaprobléma

A ruhát korábban is kritizálták rajta és most, amikor Tóth Gabi a zsűri székében próbálta igazgatni, káromkodva újra felkeltette a közönség figyelmét. A helyzetet utólag, viccesen oldotta fel azzal, hogy társait arra kérte: „unikornisként” kezeljék a történteket. A videó terjedése után a kommentelők különböző módon reagáltak: egyesek viccesnek találták, mások túl botrányosnak.

Ön szerint vicces vagy túl botrányos volt ez a pillanat?

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu