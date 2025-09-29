Botrányosan viselkedett Tóth Gabi a Megasztárban!

A zsűri székében ülve Tóth Gabi ruhája nem illeszkedett megfelelően és a művésznő többször igazgatta, miközben már káromkodni is elkezdett, amint az a kisípolásból sejthető. A humoros és egyben botrányos pillanat gyorsan terjedt a közösségi médiában – tette közzé a Megasztár Facebook-oldala

Tóth Gabi ruhaproblémája újra vitát váltott ki a rajongók körében, a videó pillanatai vegyes reakciókat kaptak.

Forrás: origo

Tóth Gabi: folytatódik a ruhaprobléma

A ruhát korábban is kritizálták rajta és most, amikor Tóth Gabi a zsűri székében próbálta igazgatni, káromkodva újra felkeltette a közönség figyelmét. A helyzetet utólag, viccesen oldotta fel azzal, hogy társait arra kérte: „unikornisként” kezeljék a történteket. A videó terjedése után a kommentelők különböző módon reagáltak: egyesek viccesnek találták, mások túl botrányosnak.

