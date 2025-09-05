szeptember 5., péntek

Nem maradt adós: Tóth Gabi visszavágott a botrányos kérdésre! (+ videó)

Szombaton indul a megújult Megasztár, amelynek sajtóvetítésén kisebb botrány tört ki.

Farkas Réka

Herceg Erika mellett a zsűriben Marics Peti, Curtis és Tóth Gabi foglal helyet; utóbbi húsz éve még versenyzőként indult a műsorban.

Tóth Gabi nem hagyta magát.
Tóth Gabi nem hagyta magát
Forrás: TV2

Tóth Gabi visszavágott!

Tóth Gabi most a rangidős a csapatban, és elárulta: időnként közbelépett a forgatáson, ha túl nagy volt a hangzavar. A sajtóeseményen a Kiskegyed azt is megkérdezte tőle, vajon ugyanannyit fog-e „hisztizni”, mint legutóbb egy másik tehetségkutatóban, ahol mesterként szerepelt.

@kiskegyed_hu A Megasztár idei évadában teljesen megújult a zsűri. Tóth Gabi mellett Marics Peti, Curtis és Herceg Erika dönt az idei jelentkezők sorsáról🎤💫 #TóthGabi#Megasztár2025#zsűri #tehetségkutató#őszintén#Kiskegyed#fyp ♬ eredeti hang – Kiskegyed - Kiskegyed

Soha nem hisztiztem. Azt nem úgy hívják. Hát, mondjuk, igazságérzet, kiállunk magunkért. Szerintem vannak emberek, akik erre képesek, egyébként meg vannak, akik meg eljátsszák, hogy mennyire jó fejek, és egy ország szereti őket. Ezek az emberek például előszeretettel vannak a Kiskegyed címlapján is

- jelentette ki az énekesnő.

 

