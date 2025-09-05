48 perce
Nem maradt adós: Tóth Gabi visszavágott a botrányos kérdésre! (+ videó)
Szombaton indul a megújult Megasztár, amelynek sajtóvetítésén kisebb botrány tört ki.
Herceg Erika mellett a zsűriben Marics Peti, Curtis és Tóth Gabi foglal helyet; utóbbi húsz éve még versenyzőként indult a műsorban.
Tóth Gabi visszavágott!
Tóth Gabi most a rangidős a csapatban, és elárulta: időnként közbelépett a forgatáson, ha túl nagy volt a hangzavar. A sajtóeseményen a Kiskegyed azt is megkérdezte tőle, vajon ugyanannyit fog-e „hisztizni”, mint legutóbb egy másik tehetségkutatóban, ahol mesterként szerepelt.
Soha nem hisztiztem. Azt nem úgy hívják. Hát, mondjuk, igazságérzet, kiállunk magunkért. Szerintem vannak emberek, akik erre képesek, egyébként meg vannak, akik meg eljátsszák, hogy mennyire jó fejek, és egy ország szereti őket. Ezek az emberek például előszeretettel vannak a Kiskegyed címlapján is
- jelentette ki az énekesnő.
