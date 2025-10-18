október 18., szombat

MVM Dome show

1 órája

Telt ház és sztárparádé – Azahriah újra a színpadon (videó)

Címkék#koncert#Azahriah#Gyárkert Kultúrpark#Gyárkert Veszprém#MVM Dome#sztárparádé

Azahriah visszatérése a hazai zenei élet egyik legnagyobb eseményének számít: a MVM Dome-ban október 17-én ismét megtelt a tér, amikor a rajongók újra találkozhattak a fiatal előadóval, aki tavaly hivatalosan bejelentette visszavonulását.

Titzl Vivien

A visszatérés nemcsak a közönség számára jelentett izgalmat, hanem a hazai zenei szcénában is fontos momentum volt:  az előadó az elmúlt időszakban visszavonultan élt, de közben folyamatosan dolgozott új zenei anyagain, felkészülve a MVM Dome-beli visszatérésére. Azahriah MVM Dome fellépése újabb mérföldkő a fiatal zenész életében

Tripla telt házzal megy Azahriah mvm dome koncertje. A képen az október 17-i közönség
Tripla telt házzal megy Azahriah mvm dome koncertje. A képen az október 17-i közönség 
Forrás: Azahriah/Facebbok

Azahriah mvm dome: Telt ház és sztárparádé

A koncert különleges volt abból a szempontból is, hogy a színpadon nem csak Azahriah lépett fel: olyan nevek tűntek fel, mint Desh, Young Fly, Dzsúdló és Manuel, akik a produkciót még változatosabbá és emlékezetesebbé tették. Az est folyamán a közönség több generációja is jelen volt, bizonyítva, hogy Azahriah zenéje széles rajongótáborral rendelkezik, amely hűségesen követi pályafutását, még a visszavonulás időszakában is.

Ez a fellépés volt Azahriah első élő koncertje azóta, hogy tavaly bejelentette visszavonulását. Az előtt aveszprémi közönség a Gyárkert Veszprém színpadán kétszer is láthatta a 23 éves énekest, ahol mindkét nyári bulija telt házzal ment. Mindezek után nem  meglepő, hogy az MVM Dome-ban is hasonló érdeklődés mutatkozik: a koncertek ma és holnap is teljes telt házzal zajlanak, bizonyítva, hogy a rajongók szinte lélegzetvisszafojtva várták a visszatérést.

A művész visszatérése nem pusztán a zenei produkcióról szól: egyben üzenet is a közönség felé, hogy a kreatív energia és a személyes elkötelezettség hosszú távon is képes fenntartani a rajongók érdeklődését. Azahriah karrierjében a mostani fellépés mérföldkőnek számít, hiszen a korábbi időszak visszavonultsága után újra a reflektorfénybe kerül, és a vendégfellépők jelenléte tovább erősíti a koncert dinamikáját.

@szepfatime Azahriah x Desh - Mind1 |MVM DOME| @Pálffy Attila @DESH #azahriah #desh #xyzbca #foryou #foryoupage ♬ eredeti hang - Fatime

A MVM Dome-ban tartott esték különösen jelentősek a hazai zenei palettán: az ilyen nagyszabású, telt házas produkciók ritkán fordulnak elő, és Azahriah visszatérése újabb bizonyítéka annak, hogy a fiatal előadó képes újra és újra lekötni a közönség figyelmét. A rajongók még két egymást követő estén élvezhetik az élményt, amely a hazai pop- és hiphop-szcénában is mérföldkőnek tekinthető, hiszen a visszatérés és a sztárvendégek jelenléte együtt teremt kiemelkedő atmoszférát.

Azahriah tehát nemcsak egy koncertet adott, hanem egy eseményt hozott létre, amely hosszú távon is emlékezetes marad a hazai zenei életben. A mai és holnapi telt ház a visszatérés sikerét jelzi, és egyértelműen mutatja: Azahriah rajongói köre nemcsak kitartó, hanem egyre nő, és a művész újra biztosította helyét a hazai előadók között.

 

 

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
