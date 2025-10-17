október 17., péntek

Hedvig névnap

Megasztár

1 órája

Cigarettacsikkek és vértócsa – Videón, ahogy új Karády születik Veszprémben (+ videó)

Címkék#Veszprém Anami#önbizalom#Megasztár

A veszprémi énekesnő, aki maga is áldozat volt, szombaton fog megküzdeni a Megasztárban a továbbjutásért. Karády Katalinra emlékeztető dalával pedig a bántalmazott nőknek szeretne segíteni.

Mák Lilla

Frank Annamária, azaz Anami, a Megasztár 2025 versenyzője nyíltan beszélt arról, hogy több bántalmazó kapcsolatot is átélt. Mára hosszú önismereti munka árán sikerült újra felépítenie önbizalmát. A válogatón a bántalmazott nőkért énekelt, bátor kiállásával pedig szeretne segíteni a hasonló borzalmakat átélt társainak.

Bántalmazott nők Anami Megasztár dal Álomtérkép
Bántalmazott nőkért énekel a Megasztár új csillaga Álomtérkép című dalában
Forrás: anamifrank/Instagram

Üzenete a bántalmazott nőknek: újrakezdés, önbizalom, belső hit

Saját, Álomtérkép című érzelmes dalában is a traumák feldolgozását és a gyógyulást énekli meg. Dalszövege a múlt elengedéséről, a sebekből fakadó erőről szól, amelyhez sok nő tud kapcsolódni. Anami a színpadon és a képernyőn túl is példát mutat: nem áldozatként, hanem túlélőként tekint önmagára. 

@anamifrank Ma este engem is láthattok a Megasztárban! Egy saját dalt énekeltem, ami nagyon közel áll a szívemhez – a címe Álomtérkép. 💫 Remélem, hogy átmegy az üzenete, és eljut azokhoz, akiknek szerettem volna segíteni ezzel a dallal és a történetemmel. 💜 @Megasztár @TV2 hivatalos #megasztar #tv2 #sajatdal #alomterkep ♬ eredeti hang - Anami Frank

Anami a TikTokon?

A Megasztár új csillaga a közösségi médiában is önbizalom-erősítő üzeneteket oszt meg, és hálás a rengeteg támogató visszajelzésért. A TikTok-csatornáján videóival nemcsak szórakoztat, hanem lelki támaszt is adhat azoknak, akik hasonló nehézségeken mentek keresztül. 

Rajongóitól rengeteg üzenetet kap, amit már nem tud mind megválaszolni, de minden biztató szót és kommentet hálásan megköszönt követőinek. 

@anamifrank Válasz @Dobos Nikolett részére Hálás vagyok🤍💫 🥹 #megasztar #alomterkep #sajatdal #nekedbelegyen #magyartiktok ♬ original sound - Jwlpiano_🎹

Szombaton egész Veszprém Anamiért szurkol

Anami a példa arra, hogy a bántalmazott nőknek nem szégyen segítséget kérni – akár tanácsadás, segélyszervezet vagy lelkisegély-szolgálat formájában. A Megasztár középdöntőjének nézői ezen a hétvégén az élőshow-ba jutásért szoríthatnak a bátor énekesnőnek, aki a színpadon és a TikTok-csatornáján is ugyanazt az üzenetet közvetíti:

Higgyünk magunkban akkor is, ha már mindenki más lemondott rólunk!

 

 

