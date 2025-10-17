Cigarettacsikkek és vértócsa – Videón, ahogy új Karády születik Veszprémben (+ videó)

Frank Annamária, azaz Anami, a Megasztár 2025 versenyzője nyíltan beszélt arról, hogy több bántalmazó kapcsolatot is átélt. Mára hosszú önismereti munka árán sikerült újra felépítenie önbizalmát. A válogatón a bántalmazott nőkért énekelt, bátor kiállásával pedig szeretne segíteni a hasonló borzalmakat átélt társainak.

Bántalmazott nőkért énekel a Megasztár új csillaga Álomtérkép című dalában

Forrás: anamifrank/Instagram

Üzenete a bántalmazott nőknek: újrakezdés, önbizalom, belső hit

Saját, Álomtérkép című érzelmes dalában is a traumák feldolgozását és a gyógyulást énekli meg. Dalszövege a múlt elengedéséről, a sebekből fakadó erőről szól, amelyhez sok nő tud kapcsolódni. Anami a színpadon és a képernyőn túl is példát mutat: nem áldozatként, hanem túlélőként tekint önmagára.

Anami a TikTokon?

A Megasztár új csillaga a közösségi médiában is önbizalom-erősítő üzeneteket oszt meg, és hálás a rengeteg támogató visszajelzésért. A TikTok-csatornáján videóival nemcsak szórakoztat, hanem lelki támaszt is adhat azoknak, akik hasonló nehézségeken mentek keresztül.