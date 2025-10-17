1 órája
Cigarettacsikkek és vértócsa – Videón, ahogy új Karády születik Veszprémben (+ videó)
A veszprémi énekesnő, aki maga is áldozat volt, szombaton fog megküzdeni a Megasztárban a továbbjutásért. Karády Katalinra emlékeztető dalával pedig a bántalmazott nőknek szeretne segíteni.
Frank Annamária, azaz Anami, a Megasztár 2025 versenyzője nyíltan beszélt arról, hogy több bántalmazó kapcsolatot is átélt. Mára hosszú önismereti munka árán sikerült újra felépítenie önbizalmát. A válogatón a bántalmazott nőkért énekelt, bátor kiállásával pedig szeretne segíteni a hasonló borzalmakat átélt társainak.
Üzenete a bántalmazott nőknek: újrakezdés, önbizalom, belső hit
Saját, Álomtérkép című érzelmes dalában is a traumák feldolgozását és a gyógyulást énekli meg. Dalszövege a múlt elengedéséről, a sebekből fakadó erőről szól, amelyhez sok nő tud kapcsolódni. Anami a színpadon és a képernyőn túl is példát mutat: nem áldozatként, hanem túlélőként tekint önmagára.
Anami a TikTokon?
A Megasztár új csillaga a közösségi médiában is önbizalom-erősítő üzeneteket oszt meg, és hálás a rengeteg támogató visszajelzésért. A TikTok-csatornáján videóival nemcsak szórakoztat, hanem lelki támaszt is adhat azoknak, akik hasonló nehézségeken mentek keresztül.
A Megasztár veszprémi énekesnője megrázó történettel állt elő (+videó)
Rajongóitól rengeteg üzenetet kap, amit már nem tud mind megválaszolni, de minden biztató szót és kommentet hálásan megköszönt követőinek.
Szombaton egész Veszprém Anamiért szurkol
Anami a példa arra, hogy a bántalmazott nőknek nem szégyen segítséget kérni – akár tanácsadás, segélyszervezet vagy lelkisegély-szolgálat formájában. A Megasztár középdöntőjének nézői ezen a hétvégén az élőshow-ba jutásért szoríthatnak a bátor énekesnőnek, aki a színpadon és a TikTok-csatornáján is ugyanazt az üzenetet közvetíti:
Higgyünk magunkban akkor is, ha már mindenki más lemondott rólunk!