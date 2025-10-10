Elhagyta az országot az Ázsia Expressz sztárja

Dulin Metta azonban már korábban is feltűnt a képernyőn: A Nagy Ő című párkereső műsorban Árpa Attila szívéért versenyzett, és már ott megmutatta, hogy nem fél vállalni önmagát – legyen szó akár merész véleményeiről, akár feltűnő megjelenéséről. A műsorban közösségimédia-menedzserként mutatkozott be.

2022-ben Dulin Metta ringbe szállt Árpa Attila szívéért A Nagy Ő című műsorban, ám nem sikerült meghódítania a sármos színészt

Fotó: A Nagy Ő/Facebook

A televíziós ismertség után Metta tudatosan építette influenszerkarrierjét. A közösségi médiában több tízezres követőtáborral rendelkezik, és minden bejegyzésében a fényűző életstílus, a női önállóság és az önazonosság üzenetét közvetíti. Gyerekkorában már megmutatkozott benne az üzleti érzék, diákévei alatt kisebb vállalkozásokat indított, és később sem állt meg: mindig is tudta, hogy saját márkát szeretne építeni, amelyben a luxus nem csupán külsőség, hanem életfilozófia. Bár diplomát szerzett, soha nem dolgozott a végzettségének megfelelő területen – ahogy ő fogalmazott, az oklevele „a padlás mélyén porosodik”, de a tanulás fontosságát soha nem kérdőjelezte meg.

Metta életének egyik legmeghatározóbb eleme az önkifejezés és az önmagához való hűség. Vegetáriánus, rendszeresen sportol, sok időt tölt a természetben, különösen Tihanyban, amelyhez gyerekkora óta szoros szálak fűzik. A Balaton partján kirándul, biciklizik, és bár a városi csillogás sem áll távol tőle, a természet csendjében találja meg az egyensúlyt.

2025-ben új oldalát ismerhette meg a közönség, amikor szerepet vállalt az Ázsia Expressz hatodik évadában. A műsorban a luxus helyett nélkülözéssel, fárasztó kihívásokkal és fizikai megpróbáltatásokkal kellett szembenéznie, ami új kihívást és önismereti utat is jelentett számára. A nézők számára ez a szereplés egyértelműen jelezte, hogy Dulin Metta nem csupán a felszínről szól: képes kilépni a komfortzónájából, és megmutatni a küzdő, emberi oldalát is.