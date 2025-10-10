Elhagyta az országot az Ázsia Expressz sztárja

október 10., péntek

Dulin Metta neve ma már szinte összeforrt a feltűnéssel, a luxussal és a szókimondással. Az országos ismertséget a Kőgazdag fiatalok című reality hozta meg Dulin Metta számára, ahol extravagáns stílusával, fényűző életmódjával és sokak számára meghökkentő kijelentéseivel hamar a figyelem középpontjába került.

Titzl Vivien

Dulin Metta azonban már korábban is feltűnt a képernyőn: A Nagy Ő című párkereső műsorban Árpa Attila szívéért versenyzett, és már ott megmutatta, hogy nem fél vállalni önmagát – legyen szó akár merész véleményeiről, akár feltűnő megjelenéséről. A műsorban közösségimédia-menedzserként mutatkozott be. 

2022-ben Dulin Metta ringbe szállt Árpa Attila szívéért a Nagy Ő című műsorban, ám nem sikerült meghódítania a sármos színészt
2022-ben Dulin Metta ringbe szállt Árpa Attila szívéért A Nagy Ő című műsorban, ám nem sikerült meghódítania a sármos színészt 
Fotó: A Nagy Ő/Facebook

A televíziós ismertség után Metta tudatosan építette influenszerkarrierjét. A közösségi médiában több tízezres követőtáborral rendelkezik, és minden bejegyzésében a fényűző életstílus, a női önállóság és az önazonosság üzenetét közvetíti. Gyerekkorában már megmutatkozott benne az üzleti érzék, diákévei alatt kisebb vállalkozásokat indított, és később sem állt meg: mindig is tudta, hogy saját márkát szeretne építeni, amelyben a luxus nem csupán külsőség, hanem életfilozófia. Bár diplomát szerzett, soha nem dolgozott a végzettségének megfelelő területen – ahogy ő fogalmazott, az oklevele „a padlás mélyén porosodik”, de a tanulás fontosságát soha nem kérdőjelezte meg.

Metta életének egyik legmeghatározóbb eleme az önkifejezés és az önmagához való hűség. Vegetáriánus, rendszeresen sportol, sok időt tölt a természetben, különösen Tihanyban, amelyhez gyerekkora óta szoros szálak fűzik. A Balaton partján kirándul, biciklizik, és bár a városi csillogás sem áll távol tőle, a természet csendjében találja meg az egyensúlyt.

2025-ben új oldalát ismerhette meg a közönség, amikor szerepet vállalt az Ázsia Expressz hatodik évadában. A műsorban a luxus helyett nélkülözéssel, fárasztó kihívásokkal és fizikai megpróbáltatásokkal kellett szembenéznie, ami új kihívást és önismereti utat is jelentett számára. A nézők számára ez a szereplés egyértelműen jelezte, hogy Dulin Metta nem csupán a felszínről szól: képes kilépni a komfortzónájából, és megmutatni a küzdő, emberi oldalát is.

Csak tehetős férfi jöhet szóba – Dulin Metta őszinte vallomása a szerelemről és a pénzről

A magánéletében is nyíltan vállalja nézeteit. Csak tehetős, sikeres férfiakkal kezd kapcsolatot, amit sokan bírálatként, mások követendő őszinteségként értékelnek. Saját bevallása szerint nem a pénz hajtja, hanem az, hogy olyan partnert találjon, aki hasonló értékrendet képvisel, és akivel közösen építhet életet. Bár sokszor a felszínesség vádja éri, ő következetesen hangsúlyozza: a luxus mögött kemény munka, tudatosság és önazonosság áll.

Metta személyes történetében az apjához fűződő viszony is meghatározó szerepet játszik. Gyermekként nem alakult ki közeli kapcsolatuk, édesapja tíz éve elhunyt, és bár a családi hagyomány szerint nem jár ki a sírjához, többször is őszintén beszélt arról, mennyire mély nyomot hagyott benne az apai szeretet hiánya. Ez a háttér talán magyarázatot is ad arra, miért vált számára ennyire fontossá a függetlenség, az önbizalom és a saját élet irányítása.

Napjainkban Dulin Metta ismét elhagyta az országot: második otthonába, Dubajba utazott, amely az utóbbi években szinte szimbóluma lett annak az életstílusnak, amit képvisel. Ottani tartózkodásáról rendszeresen posztol, és nem is egyedül tette meg ezt az utat – de a részleteket, ahogy tőle megszokhattuk, csak sejtelmesen osztja meg a követőivel.

Dulin Metta tehát egyszerre megosztó és inspiráló figura: miközben sokan a „luxus királynőjeként” tekintenek rá, mások az önazonosság, a kitartás és az önálló női identitás példáját látják benne. Egy biztos: akár szeretik, akár kritizálják, senkit sem hagy közömbösen. És talán éppen ez az, amiért a neve évek óta folyamatosan a reflektorfényben marad.

 

 

