1 órája
Végleg lelépne az országból a magyar celeb, már a csokik árában is jobb Dubaj
Egy újabb celeb döntött úgy, hogy a magyar valóság helyett inkább a luxus-Dubaj felé veszi az irányt. Dulin Metta, az influenszerek világának napszemüveges királynője már nemcsak álmodozik a költözésről, hanem komolyan fontolgatja is.
Míg mások beérik egy wellnesshétvégével Hajdúszoboszlón, Dulin Metta szerint az igazi nyugalom és életérzés csak Dubajban található meg. A celeb már többször is fontolóra vette a végleges költözést, és egyre kevésbé tűnik úgy, hogy viccelne - írja a borsonline.hu.
Dulin Metta Dubajba költözne, mert ott „nem lopnak és mindig süt a nap”
A magyar influenszer szerint Dubaj verhetetlen a biztonságban, legalábbis erről áradozott követőinek a közösségi oldalán. Állítása szerint ott senki sem zárja be a bejárati ajtót, és még a toronyházban sem aggódik senki a besurranók miatt. Ezt a fajta nyugalmat szeretné magával hozni Magyarországra – csak hát itt ez „valahogy nem megy”.
Minden egyes ittlétem során ellátogatok ide. MINDIG! Egyszer sötétben, egyszer világosban. Felváltva nyomom.
Az adrenalin is Dubajban jobban esik – tandemugrással pipálta ki a bakancslistát
Ha valaki még kételkedett volna benne, hogy Dulin Metta nemcsak egy újabb influencer, aki csak shoppingolni jár az Emirátusokba, annak elég megnézni a legutóbbi Instagram-posztját. A celeb 4300 méterről ugrott ki a Pálma-sziget felett egy tandemernyővel, és bár „be volt sz*rva” a kiugrásnál, minden másodpercét élvezte.
4300 méterről ugrás a Pálma felett!! PIPA!✅ Be voltam sz*arva a kiugrásnál, de minden egyes másodpercét imádtam az élménynek! Megyek majd újra!!😃
– írta. A videó megtekinthető a magyar celeb Instagram oldalán:
De nemcsak a biztonság az, ami ennyire megfogta. A napfény, a kedves emberek, a random pávák, sőt még az itthon nem elérhető Five Guys hamburger is a maradás mellett szólnak. Egyetlen fájdalmas pontként a luxusáron kínált csokoládét és a dugókat említette, de úgy tűnik, ezzel még együtt tud élni, ha cserébe minden más olyan, mint egy képeslapon. Az Ázsia Expressz műsorából is ismert celeb úgy érzi, az ő szíve már rég nem a Balaton-parton dobog. Bár most még hazajön november elején, de simán lehet, hogy legközelebb már nem csak egy Dubai-storyban, hanem egy végleges lakcímkártyán is szerepelni fog az arab metropolisz neve.