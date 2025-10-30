október 30., csütörtök

Bye bye Dulin Meta

2 órája

Végleg lelépne az országból a magyar celeb, már a csokik árában is jobb Dubaj

Címkék#nyugalom#Dulin Metta#Dubaj#influenszer

Egy újabb celeb döntött úgy, hogy a magyar valóság helyett inkább a luxus-Dubaj felé veszi az irányt. Dulin Metta, az influenszerek világának napszemüveges királynője már nemcsak álmodozik a költözésről, hanem komolyan fontolgatja is.

Míg mások beérik egy wellnesshétvégével Hajdúszoboszlón, Dulin Metta szerint az igazi nyugalom és életérzés csak Dubajban található meg. A celeb már többször is fontolóra vette a végleges költözést, és egyre kevésbé tűnik úgy, hogy viccelne - írja a borsonline.hu.

Forrás: Dulin Metta/Instagram

Dulin Metta Dubajba költözne, mert ott „nem lopnak és mindig süt a nap”

A magyar influenszer szerint Dubaj verhetetlen a biztonságban, legalábbis erről áradozott követőinek a közösségi oldalán. Állítása szerint ott senki sem zárja be a bejárati ajtót, és még a toronyházban sem aggódik senki a besurranók miatt. Ezt a fajta nyugalmat szeretné magával hozni Magyarországra – csak hát itt ez „valahogy nem megy”.

Minden egyes ittlétem során ellátogatok ide. MINDIG! Egyszer sötétben, egyszer világosban. Felváltva nyomom.

Az adrenalin is Dubajban jobban esik – tandemugrással pipálta ki a bakancslistát

Ha valaki még kételkedett volna benne, hogy Dulin Metta nemcsak egy újabb influencer, aki csak shoppingolni jár az Emirátusokba, annak elég megnézni a legutóbbi Instagram-posztját. A celeb 4300 méterről ugrott ki a Pálma-sziget felett egy tandemernyővel, és bár „be volt sz*rva” a kiugrásnál, minden másodpercét élvezte.

4300 méterről ugrás a Pálma felett!! PIPA!✅ Be voltam sz*arva a kiugrásnál, de minden egyes másodpercét imádtam az élménynek! Megyek majd újra!!😃

 – írta. A videó megtekinthető a magyar celeb Instagram oldalán:

De nemcsak a biztonság az, ami ennyire megfogta. A napfény, a kedves emberek, a random pávák, sőt még az itthon nem elérhető Five Guys hamburger is a maradás mellett szólnak. Egyetlen fájdalmas pontként a luxusáron kínált csokoládét és a dugókat említette, de úgy tűnik, ezzel még együtt tud élni, ha cserébe minden más olyan, mint egy képeslapon. Az Ázsia Expressz műsorából is ismert celeb úgy érzi, az ő szíve már rég nem a Balaton-parton dobog. Bár most még hazajön november elején, de simán lehet, hogy legközelebb már nem csak egy Dubai-storyban, hanem egy végleges lakcímkártyán is szerepelni fog az arab metropolisz neve.

 

