A celebeket sem kíméli az elektromos roller: durván összetörte magát az egykori valóságshow-sztár

A Való Világ Powered by Big Brother (VV8) nyolcadik szériájában ismertté vált Tiv Tivy, azaz Deák Tivadar most új oldalát mutatta meg. A sztár a napokban megosztotta saját tapasztalatait az elektromos roller használatáról, és őszintén beszélt a veszélyeiről. „A roller egy nagyon veszélyes dolog” – fogalmazott Tivadar, és elmesélte, hogy pár percre elvesztette az eszméletét és a földön remegett, miután elesett a rollerével. Elismerte, nagy hiba volt, hogy nem viselt bukósisakot. „Kevés az, hogy érzed a gépet – be kell tartanod minden szabályt, hogy biztonságban legyél” – írta közösségi oldalán. Ezzel felhívva mások figyelmét is arra, hogy az elektromos roller nem játék, ennek használata is komoly következményeket vonhat maga után.

Deák Tivadar (Tiv Tivy) első kézből számolt be az elektromos rollerrel való balesetezés eredményéről

Forrás: Tivadar Deak/Facebook

Egyre több az elektromos rollerrel elszenvedett balesetek száma

Mint arról már lapunk is beszámolt, vármegyénkben is több súlyos rollerbaleset történt az elmúlt néhány hónapban. Pápán és Veszprémben is egyre gyakoribbak a felelőtlen elektromos rolleres közlekedések, amelyek balesetveszélyesek, különösen gyermekek és gyalogosok közelében. Pápán egy játszótéren például egy 2 éves kisfiút sodort el egy roller, a helyiek pedig rendszeresen tapasztalják a gyors száguldozást a belvárosban. Veszprémben júliusban egy fiatal nő elesett a bicikliúton, és pár percre elveszítette az eszméletét. A balesetek gyakran komoly sérülésekkel, horzsolásokkal, csonttörésekkel vagy akár belső sérülésekkel járnak.