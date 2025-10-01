22 perce
A celebeket sem kíméli az elektromos roller: durván összetörte magát az egykori valóságshow-sztár
A Tiv Tivy néven ismert influenszer, Deák Tivadar pár percre elvesztette az eszméletét és a földön remegett, miután elesett az elektromos rollerével. Elismerte, nagy hiba volt, hogy nem viselt bukósisakot.
A Való Világ Powered by Big Brother (VV8) nyolcadik szériájában ismertté vált Tiv Tivy, azaz Deák Tivadar most új oldalát mutatta meg. A sztár a napokban megosztotta saját tapasztalatait az elektromos roller használatáról, és őszintén beszélt a veszélyeiről. „A roller egy nagyon veszélyes dolog” – fogalmazott Tivadar, és elmesélte, hogy pár percre elvesztette az eszméletét és a földön remegett, miután elesett a rollerével. Elismerte, nagy hiba volt, hogy nem viselt bukósisakot. „Kevés az, hogy érzed a gépet – be kell tartanod minden szabályt, hogy biztonságban legyél” – írta közösségi oldalán. Ezzel felhívva mások figyelmét is arra, hogy az elektromos roller nem játék, ennek használata is komoly következményeket vonhat maga után.
Egyre több az elektromos rollerrel elszenvedett balesetek száma
Mint arról már lapunk is beszámolt, vármegyénkben is több súlyos rollerbaleset történt az elmúlt néhány hónapban. Pápán és Veszprémben is egyre gyakoribbak a felelőtlen elektromos rolleres közlekedések, amelyek balesetveszélyesek, különösen gyermekek és gyalogosok közelében. Pápán egy játszótéren például egy 2 éves kisfiút sodort el egy roller, a helyiek pedig rendszeresen tapasztalják a gyors száguldozást a belvárosban. Veszprémben júliusban egy fiatal nő elesett a bicikliúton, és pár percre elveszítette az eszméletét. A balesetek gyakran komoly sérülésekkel, horzsolásokkal, csonttörésekkel vagy akár belső sérülésekkel járnak.
Egy száguldozó elektromos rolleres fékezés nélkül elütött egy idős asszonyt
2026-tól szigorításokat vezetnek be: kötelező lesz a bukósisak, a felelősségbiztosítás, és tilos lesz utast szállítani. Az e-rollereket két kategóriába sorolják: az első kategória 25 km/h-s rollereket, 12 éves kortól, a második kategória 45 km/h-s, 14 éves kortól használható gépeket jelöl, amelyeket csak kerékpárúton vagy közúton lehet használni, és mindkettőre kötelező lesz a bukósisak és a biztosítás.
Tiv Tivy nyomatékosította: „Nem azzal van a baj, ha felállsz egy ilyen gépre, hanem azzal, ha nem vagy óvatos, és nem tartod be az előírt szabályokat. Mindenkinek csak azt tudom tanácsolni, hogy teljes körű odafigyeléssel és tiszta gondolkodással használja a saját rollerét!”
A VV8 sztárja arra figyelmeztetett: „Emberek! Az életetek és a saját épségetek kerülhet veszélybe! Használjatok védőruházatot, mert ez nem játék! Életedből csak egy van.”
Deák Tivadar szavai fontos üzenetet hordoznak: a gyors közlekedés és a szórakozás mellett a biztonság mindig az első helyen áll. Az elektromos rollerek izgalmasak, de a sztár tapasztalata mindenkit figyelmeztet, hogy soha ne vegyünk félvállról egy pillanatnyi figyelmetlenséget.
