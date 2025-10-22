1 órája
17 évig sztár volt a tévében, ma villanyszerelőkkel dolgozik: Gazdag Tibor új részleteket osztott meg az életéről
Gazdag Tibor nevét szinte mindenki ismeri: ő volt Pongrácz doktor a Jóban Rosszban című sorozatból, ma pedig a veszprémi Pannon Várszínház színpadán láthatjuk. Januárban mesélt arról, hogy új színdarabban kapott főszerepet, és civil munkát is vállal testvére cégénél – most új részleteket osztott meg mindkét területről.
A színész egy modern vígjátékban, az Esküszöm, ma megesküszöm! című előadásban látható. „Ez egy friss ősbemutató, ami egy korábbi vígjáték, a Tökéletes esküvő folytatása” – mesélte akkor Gazdag Tibor. A történet szerint harminc évvel később térünk vissza az előző darab elmaradt esküvőjéhez, ahol a főhős most, hatvanévesen ismét oltár elé állna, ám a bonyodalmak ezúttal sem maradnak el. „Én vagyok a harminc évvel ezelőtti vőlegény, aki most ismét próbálkozik” – tette hozzá nevetve.
Gazdag Tibor nem csak színész
Gazdag Tibor tizenhét éven keresztül szerepelt a TV2 Jóban Rosszban című műsorában, mostanában pedig a színház mellett egészen más területen is dolgozik. Az elmúlt hónapokban bejárta a sajtót a hír, hogy másodállásban villanyszerelőként dolgozik – amit ő határozottan cáfolt. „Nem vagyok villanyszerelő, ez félreértés. Kontroller vagyok, ellenőrzési feladatokat és papírmunkát végzek. Műszaki és munkavédelmi ellenőrzéseket, valamint a gépjárművek vizsgáit intézem – tehát nem szerelést, hanem vizsgálatot végzek” – mondta. Ezeket a feladatokat testvére cégénél, a Gátiba Energie Kft.-nél látja el, aminek székhelye Veszprémen található.
Ugyan sokan csodálkoztak, hogy egy országosan ismert színész miért vállal ilyen munkát, Gazdag Tibor nyíltan beszélt a színészek anyagi helyzetéről: „Magyarországon a színházból nehéz megélni, ha valaki nincs egy fix televíziós sorozatban. Ezért szükséges más munkát is vállalnom.”
A művész számára a kettős élet nem akadály: főállásban testvére cégénél dolgozik, mellette színházi szerepeket vállal.
A színész 61 éves, és a színház mellett a zene is fontos része maradt az életének. Van egy zenekara, mellyel főként régi, ikonikus rockfeldolgozásokat és magyar klasszikusokat adnak elő, bár a pandémia óta egyre kevesebb fellépésük van. Emellett egy új formációban is zenél, barátjával ketten adnak elő dalokat. „Az én saját dalaimat játsszuk el, akusztikus felállásban” – tette hozzá Gazdag Tibor, akit pontosan negyven évvel ezelőtt vettek fel a Színművészeti Főiskolára, és azóta is inkább előadóként aposztrofálja magát.
A színházban természetesen továbbra is találkozhatnak vele a nézők: most ősszel az Évfordulós felfordulás című darabban láthatják újra a színpadon. A színésszel készült teljes interjút IDE kattintva olvashatják el.