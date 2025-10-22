17 évig sztár volt a tévében, ma villanyszerelőkkel dolgozik: Gazdag Tibor új részleteket osztott meg az életéről

A színész egy modern vígjátékban, az Esküszöm, ma megesküszöm! című előadásban látható. „Ez egy friss ősbemutató, ami egy korábbi vígjáték, a Tökéletes esküvő folytatása” – mesélte akkor Gazdag Tibor. A történet szerint harminc évvel később térünk vissza az előző darab elmaradt esküvőjéhez, ahol a főhős most, hatvanévesen ismét oltár elé állna, ám a bonyodalmak ezúttal sem maradnak el. „Én vagyok a harminc évvel ezelőtti vőlegény, aki most ismét próbálkozik” – tette hozzá nevetve.

Gazdag Tibor nem szégyelli, hogy nem a színészet a fő munkaterülete

Fotó: Origo

Gazdag Tibor nem csak színész

Gazdag Tibor tizenhét éven keresztül szerepelt a TV2 Jóban Rosszban című műsorában, mostanában pedig a színház mellett egészen más területen is dolgozik. Az elmúlt hónapokban bejárta a sajtót a hír, hogy másodállásban villanyszerelőként dolgozik – amit ő határozottan cáfolt. „Nem vagyok villanyszerelő, ez félreértés. Kontroller vagyok, ellenőrzési feladatokat és papírmunkát végzek. Műszaki és munkavédelmi ellenőrzéseket, valamint a gépjárművek vizsgáit intézem – tehát nem szerelést, hanem vizsgálatot végzek” – mondta. Ezeket a feladatokat testvére cégénél, a Gátiba Energie Kft.-nél látja el, aminek székhelye Veszprémen található.

Ugyan sokan csodálkoztak, hogy egy országosan ismert színész miért vállal ilyen munkát, Gazdag Tibor nyíltan beszélt a színészek anyagi helyzetéről: „Magyarországon a színházból nehéz megélni, ha valaki nincs egy fix televíziós sorozatban. Ezért szükséges más munkát is vállalnom.”