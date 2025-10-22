október 22., szerda

Előd névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Mellékállás

45 perce

17 évig sztár volt a tévében, ma villanyszerelőkkel dolgozik: Gazdag Tibor új részleteket osztott meg az életéről

Címkék#zene#Jóban Rosszban#helyzet#élet#színház#színész#Gazdag Tibor#munka

Gazdag Tibor nevét szinte mindenki ismeri: ő volt Pongrácz doktor a Jóban Rosszban című sorozatból, ma pedig a veszprémi Pannon Várszínház színpadán láthatjuk. Januárban mesélt arról, hogy új színdarabban kapott főszerepet, és civil munkát is vállal testvére cégénél – most új részleteket osztott meg mindkét területről.

Titzl Vivien

A színész egy modern vígjátékban, az Esküszöm, ma megesküszöm! című előadásban látható. „Ez egy friss ősbemutató, ami egy korábbi vígjáték, a Tökéletes esküvő folytatása” – mesélte akkor Gazdag Tibor. A történet szerint harminc évvel később térünk vissza az előző darab elmaradt esküvőjéhez, ahol a főhős most, hatvanévesen ismét oltár elé állna, ám a bonyodalmak ezúttal sem maradnak el. „Én vagyok a harminc évvel ezelőtti vőlegény, aki most ismét próbálkozik” – tette hozzá nevetve.

Gazdag Tibor nem szégyelli, hogy nem a színészet a fő munkaterülete
Gazdag Tibor nem szégyelli, hogy nem a színészet a fő munkaterülete
Fotó: Origo

Gazdag Tibor nem csak színész

Gazdag Tibor tizenhét éven keresztül szerepelt a TV2 Jóban Rosszban című műsorában, mostanában pedig a színház mellett egészen más területen is dolgozik. Az elmúlt hónapokban bejárta a sajtót a hír, hogy másodállásban villanyszerelőként dolgozik – amit ő határozottan cáfolt. „Nem vagyok villanyszerelő, ez félreértés. Kontroller vagyok, ellenőrzési feladatokat és papírmunkát végzek. Műszaki és munkavédelmi ellenőrzéseket, valamint a gépjárművek vizsgáit intézem – tehát nem szerelést, hanem vizsgálatot végzek” – mondta. Ezeket a feladatokat testvére cégénél, a Gátiba Energie Kft.-nél látja el, aminek székhelye Veszprémen található. 

Ugyan sokan csodálkoztak, hogy egy országosan ismert színész miért vállal ilyen munkát, Gazdag Tibor nyíltan beszélt a színészek anyagi helyzetéről: „Magyarországon a színházból nehéz megélni, ha valaki nincs egy fix televíziós sorozatban. Ezért szükséges más munkát is vállalnom.”

A művész számára a kettős élet nem akadály: főállásban testvére cégénél dolgozik, mellette színházi szerepeket vállal.

A színész 61 éves, és a színház mellett a zene is fontos része maradt az életének. Van egy zenekara, mellyel főként régi, ikonikus rockfeldolgozásokat és magyar klasszikusokat adnak elő, bár a pandémia óta egyre kevesebb fellépésük van. Emellett egy új formációban is zenél, barátjával ketten adnak elő dalokat. „Az én saját dalaimat játsszuk el, akusztikus felállásban” – tette hozzá Gazdag Tibor, akit pontosan negyven évvel ezelőtt vettek fel a Színművészeti Főiskolára, és azóta is inkább előadóként aposztrofálja magát.

A színházban természetesen továbbra is találkozhatnak vele a nézők: most ősszel az Évfordulós felfordulás című darabban láthatják újra a színpadon. A színésszel készült teljes interjút IDE kattintva olvashatják el. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu