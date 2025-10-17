Gyászol Márió, a harmonikás, súlyos veszteség érte a mulatós sztárt

október 17., péntek

Tragédia

Szomorú hírt közölt rajongóival Márió, a harmonikás: a Márió tábor egy kedves tagját, Császár Józsefné „Csasziné Katit” vesztette el, aki hosszú éveken át részese volt a nyári élményeknek.

Titzl Vivien

Gyászol Márió, a harmonikás. A Sümegen született, Tapolcán nevelkedett zenész szomorú szívvel osztotta meg közösségével a hírt, hogy a Márió tábor egyik szeretett tagja, barátja, Császár Józsefné, mindenki által ismert nevén „Csasziné Kati” elhunyt.

Gyászba borult Márió, a harmonikás. A Márió tábor egy kedves tagját, a képen is látható Császár Józsefné „Csasziné Katit” vesztette el .
Forrás: Márió, a harmonikás/Facebook

Gyászol Márió, a harmonikás: jó barátját veszítette el

„Szomorú szívvel kell megosztanom veletek egy hírt” – írta Márió. „A Márió tábor, amely hosszú éveken át mindannyiunk számára a vidámság, barátságok és közös élmények forrása volt, most egy fájdalmas veszteséget él át. Kati, aki hosszú éveken keresztül részese volt a velünk töltött vidám nyaralásoknak, sajnos betegség miatt már nincs közöttünk. Nagyon fog hiányozni mindannyiunknak.”

A közösség arra kéri a tábor résztvevőit és rajongóit, hogy emlékezzenek rá szeretettel, és őrizzék meg a közös pillanatokat a szívükben. A tábor éveken át nemcsak a zenéről, hanem a barátságról és a közös élményekről is szólt, és Kati mindig aktív, szeretetteljes tagja volt ennek a közösségnek.

„Isten veled, Kati!” – zárta búcsúüzenetét Márió, emlékeztetve mindenkit a közös pillanatok fontosságára és arra, hogy a szeretet és az emlékek örökre velünk maradnak.

A Márió tábor tagjai és a harmonikás rajongói most együtt gyászolják a kedves barátot, és egyhangúlag kiemelik, hogy Kati jelenléte, mosolya és vidámsága örökre része marad a tábor történetének.

 

 

