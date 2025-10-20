Botrány a Házasság első látásra után: Gaál Zoltán perrel fenyegetőzik

A konfliktus azzal kezdődött, hogy Gaál Zoltán korábbi párkapcsolataiból származó, nyilvános fotókat újra megosztott a közösségi médiában. Mérő Vera ezt személyiségi jogokat sértő tartalomnak nevezte, és élesen kritizálta a férfit, amiért a Házasság első látásra korábbi szereplője az exei magánéletét újra a nyilvánosság elé tárta.

Gaál Zoltán a Házasság első látásra első évadában szerepelt

Fotó: TV2

A Házasság első látásra korábbi szereplője visszautasítja a vádakat

Gaál Zoltán azonban nem hagyta szó nélkül a kritikát: hosszú posztban reagált, amelyben tagadta a vádakat, és kijelentette, hogy minden fotó közzétételéhez megvolt a hozzájárulás. A bejegyzésében ironikusan fogalmazott:

– Nem, nem vagyok influenszer (maximum influenzás voltam). Igen, szerepeltem egy műsorban – hiba volt. De hát fiatal voltam, és kellett a pénz.

A férfi szerint ő maga volt a bántalmazott fél, és hozzátette, hogy minden anyagot törölt – ennek ellenére a vita tovább eszkalálódott. A helyzet akkor vált igazán személyessé, amikor Gaál Zoltán randira hívta Mérő Verát, majd miután az újságíró visszautasította a meghívást, a férfi perrel kezdte fenyegetni.

Mérő Vera visszautasította Gaál Zoltán vacsorameghívását

Forrás: Mandiner

Mérő szerint ez az eset is illeszkedik abba a mintába, amit „bántalmazói viselkedésnek” nevezett:

– Az elutasítás neuralgikus pont lehet doktor úrnál: miután nemet mondtam a vacsorameghívására, támadásba lendült.

Mérő Vera szerint Gaál Zoltán tovább folytatta a lejáratókampányt, több platformon is személyeskedő kommenteket hagyva. Bár a férfi a Facebookról eltávolította a vitatott tartalmakat, a Threadsen továbbra is elérhetők egyes posztjai.

Mérő Vera úgy véli, hogy Gaál Zoltán viselkedése jogilag is aggályos, és reméli, hogy a férfi által „nyilvánossággal bántalmazott” nők is jogi útra terelik az ügyet.

A magyar jog szerint, ha valaki hozzájárul egy fotó közzétételéhez egy adott felületen, az nem jogosít fel másokat arra, hogy azt máshol is megosszák. Gaál Zoltán maga is elismerte ezt, mégis vitatja, hogy megsértette volna a törvényt. A történet tehát folytatódik, és könnyen lehet, hogy bírósági ügy lesz belőle.