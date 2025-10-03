Hosszú Katinka – újabb örömhír a háromszoros olimpiai bajnoktól

Hosszú Katinka ismét boldog családi hírt osztott meg: a háromszoros olimpiai bajnok úszónő 2025. október 3-án újabb kislányának adott életett. A sportolónő közösségi oldalán jelentette be második kislánya nevét. Hosszú Katinka férjével, Gelencsér Mátéval már egy kislányt, Kamíliát is nevel.

Hosszú Katinka második gyermeke születését közösségi oldalán jelentette be, a baba nevét is elárulta

Hosszú Katinka a medence után már a boldogságban úszik

A 36 éves úszólegenda, Hosszú Katinka háromszoros olimpiai bajnok, számos világ- és Európa-bajnoki címmel, valamint megannyi aranyéremmel büszkélkedhet. A medencében elért sikerek és az aranyérmek megszerzése után a magánéletében is kiteljesedett: férje, Gelencsér Máté 2022-ben vette feleségül a klasszist. A sportolónő első várandóssága miatt 2025 januárjában vonult vissza a profi úszástól. Most pedig újabb örömhírről számolt be: világra jött a második gyermeke. A klasszis úszónő a Facebook-oldalán osztotta meg a nagy hírt:

„Szia Szofi! Üdv a családban!”

Már augusztusban sejteni lehetett

A követők közül sokan már augusztus elején Hosszú Katinka gyermeke érkezését gyanították, hogy újabb örömhír van készülőben: a háromszoros olimpiai bajnok akkori látogatásakor, Kirsty Coventrynél, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnök asszonyánál. A róla készült fotó alapján többen úgy vélték, gömbölyödő pocakja árulkodó lehet. A találgatásoknak végül maga az úszónő vetett véget, amikor közösségi oldalán megosztott egy képet a közelgő családbővülésről – írta meg az Origo.

Cuki kislányból immár büszke nővér

Hosszú Katinka kislánya, Kamília tavaly augusztusban született, és azóta is bearanyozza Hosszú Katinka és férje, Gelencsér Máté életét – írtuk meg korábban.