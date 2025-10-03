1 órája
Hosszú Katinka – újabb örömhír a háromszoros olimpiai bajnoktól
Újabb csodálatos bejelentést osztott meg olimpiai bajnok úszónőnk. Hosszú Katinka férjével, Gelencsér Mátéval 2023 nyarán köszöntötték első gyermeküket, Kamíliát, most pedig megszületett második kislányuk is.
Hosszú Katinka férjével, Gelencsér Mátéval még gömbölyödő pocakkal várta második kislánya érkezését
Forrás: Hosszú Katinka/Facebook
Hosszú Katinka ismét boldog családi hírt osztott meg: a háromszoros olimpiai bajnok úszónő 2025. október 3-án újabb kislányának adott életett. A sportolónő közösségi oldalán jelentette be második kislánya nevét. Hosszú Katinka férjével, Gelencsér Mátéval már egy kislányt, Kamíliát is nevel.
Hosszú Katinka a medence után már a boldogságban úszik
A 36 éves úszólegenda, Hosszú Katinka háromszoros olimpiai bajnok, számos világ- és Európa-bajnoki címmel, valamint megannyi aranyéremmel büszkélkedhet. A medencében elért sikerek és az aranyérmek megszerzése után a magánéletében is kiteljesedett: férje, Gelencsér Máté 2022-ben vette feleségül a klasszist. A sportolónő első várandóssága miatt 2025 januárjában vonult vissza a profi úszástól. Most pedig újabb örömhírről számolt be: világra jött a második gyermeke. A klasszis úszónő a Facebook-oldalán osztotta meg a nagy hírt:
„Szia Szofi! Üdv a családban!”
– írta szívecskés emoji kíséretében.
Már augusztusban sejteni lehetett
A követők közül sokan már augusztus elején Hosszú Katinka gyermeke érkezését gyanították, hogy újabb örömhír van készülőben: a háromszoros olimpiai bajnok akkori látogatásakor, Kirsty Coventrynél, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnök asszonyánál. A róla készült fotó alapján többen úgy vélték, gömbölyödő pocakja árulkodó lehet. A találgatásoknak végül maga az úszónő vetett véget, amikor közösségi oldalán megosztott egy képet a közelgő családbővülésről – írta meg az Origo.
Cuki kislányból immár büszke nővér
Hosszú Katinka kislánya, Kamília tavaly augusztusban született, és azóta is bearanyozza Hosszú Katinka és férje, Gelencsér Máté életét – írtuk meg korábban.