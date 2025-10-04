Krausz Gábor és Mikes Anna készen áll a következő nagy lépésre

A Dancing with the Stars szerelmespárja szeptember 6-án mondta ki először a boldogító igent, az esküvőt pedig egy egész ország kísérte figyelemmel. Ám a tündérmesének itt nem volt vége: Krausz Gábor és Mikes Anna úgy érezték, kettesben, bensőségesebb környezetben is szeretnék megerősíteni fogadalmukat. Így jutottak el a Seychelle-szigetekre, ahol egy második, meghitt ceremónia is várta őket.

Mikes Anna és Krausz Gábor a boldogító igen után már a családalapítást tervezi

Krausz Gábor: Minden úgy lesz, ahogy lennie kell

– A fehér homok, a pálmafák, az óceán leírhatatlan élmény volt. Úgy kimenni már, hogy férj és feleségként, ez felteszi az i-re a pontot” – mesélte meghatottan Mikes Anna a Tények kamerái előtt. – A rendes, saját esküvőmön nem pityeregtem, de ott, a Seychelle-szigeteken igen. Egyszerűen annyira csodálatosak voltak a zenészek, hogy kicsordultak a könnyeim” – vallotta be Anna.

– Sokkal meghatóbb volt, mint vártuk, voltak benne vicces részek is, de összességében egy csodálatos ajándékot kaptunk a barátainktól – vette át a szót a sztárséf.

A sztárpár a Seychelle-szigeteken is megerősítette fogadalmát

A mézeshetek során a családbővítés gondolata is szóba került.

– Nem titok, hogy szeretnénk gyereket, gyerekeket. Ez egy új fejezet a mi életünkben – mondta Anna. Krausz Gábor ehhez hozzátette: – Vannak álmaink, de nem hajszoljuk görcsösen őket, így volt ez a mi történetünkkel is, minden úgy lesz, ahogy lennie kell. Dolgozunk rajta, nem bízzuk a véletlenre, várjuk, hogy mikor dönt úgy egy lélek, hogy hozzánk szeretne jönni.