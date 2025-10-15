1 órája
Sokkoló felvétel: Mandula Ádám élő adásban bántalmazta kisfiát
A botrányhős rapper ismét átlépett egy határt: Mandula Ádám élő TikTok-adásban bántalmazta kisfiát, Medoxot – írja a Bors. A sokkoló felvételen az egykori zenész láthatóan valamilyen tudatmódosító szer hatása alatt üvöltözik a gyerekkel, aki sírva könyörög neki, hogy hadd mehessen aludni.Mandula Ádám trágár szavakkal szidalmazza fiát, sőt egy papuccsal is megdobja, miközben a szobában lévő barátnője némán nézi végig a jelenetet.
„Gyere Medox, gyere velem a k*rva szádat. Mi az, hogy nem jössz velem b**dmeg? Lehúzzalak az ágyról? Megfogom a kezét és a lábát, és lehúzom” – hangzik el a felvételen, amely pillanatok alatt bejárta az internetet, hatalmas felháborodást keltve. Mandula Ádám esete valószínűleg kimeríti a kiskorú veszélyeztetése törvényi tényállását a Btk. 208. § szerint, amit a cikkben később bemutatunk.
Mandula Ádám élő adásban bántalmazta a fiát, Medox édesanyja sem hagyta szó nélkül az esetet
A gyermek édesanyja, Géczi Bea, amint tudomást szerzett a történtekről, azonnal a helyszínre sietett, és biztonságba helyezte kisfiát. „A kisfiam itt van már velem, és ez az ember soha többet nem mehet a közelébe! Azon leszek, hogy a börtönben rohadjon meg!” – írta éjszaka közösségi oldalán.
Bea volt párja barátnőjét is keményen bírálta, amiért tétlenül nézte végig az esetet: „Milyen nő az, aki ezt hagyja végig?... Legalább neked lehetne annyi eszed, hogy ezt nem hagyod, hogy egy gyereket így megalázzanak és bántsanak!” – írta dühösen.
A rapper volt párja szerint az eset után nincs több esély: Mandula Ádám végleg elveszítette fia és családja bizalmát. A hatóságok már megkezdték az ügy kivizsgálását, Medox pedig édesanyjával van, biztonságban.
A videót IDE kattintva tekinthetik meg, azonban ezt csak erős idegzetűeknek ajánljuk!
Összefoglaló – Kiskorú veszélyeztetése a Btk. 208. § alapján
A gyermekbántalmazás a magyar Büntető Törvénykönyv (Btk.) 208. § szerint jellemzően kiskorú veszélyeztetése bűncselekménynek minősül. Ez a jogszabály a gyermek testi, lelki, erkölcsi vagy értelmi fejlődését veszélyeztető magatartásokat rendeli büntetni, függetlenül attól, hogy azok fizikai bántalmazás, elhanyagolás, érzelmi terror vagy erkölcsi rombolás formájában valósulnak meg.
A bűncselekmény elkövetője általában a gyermek nevelésére, felügyeletére vagy gondozására köteles személy – például a szülő, nevelőszülő, gyám vagy velük közös háztartásban élő hozzátartozó. Aki e kötelezettségét súlyosan megszegi, és ezzel a kiskorú fejlődését veszélyezteti, egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
A törvény két bekezdésben határozza meg a tényállást:
- Az (1) bekezdés azokra vonatkozik, akik kötelesek a gyermek felügyeletére, gondozására, és mulasztásukkal vagy aktív cselekvésükkel veszélyeztetik annak fejlődését.
- A (2) bekezdés pedig azokra a nagykorú személyekre vonatkozik, akik kiskorút bűncselekményre, szabálysértésre vagy „züllött életmódra” próbálnak rábírni, illetve erre felajánlják.
A bűncselekmény eredmény-bűncselekmény, vagyis már a veszélyhelyzet létrejötte is elegendő a befejezettséghez – nem szükséges, hogy a gyermek ténylegesen károsodjon. A „súlyos kötelességszegés” lehet mulasztás (pl. orvosi ellátás elmulasztása, élelmezés hiánya) vagy aktív tett (pl. rendszeres verés, lelki bántalmazás).
A bírói gyakorlat szerint nem minden nevelési hiba vagy egyszeri fegyelmezés számít bűncselekménynek. A veszélyeztetés csak akkor állapítható meg, ha a szülő vagy gondozó magatartása tartós, tudatos vagy súlyos módon sérti a gyermek testi-lelki fejlődését. Ugyanakkor az ismétlődő kisebb kötelességszegések is összeadódhatnak, és együttesen minősülhetnek súlyosnak.
A törvény értelmében a nevelési, gondozási kötelezettség mindkét szülőt önállóan terheli, és a felelősség akkor is megállapítható, ha a másik fél bántalmazását tétlenül nézi végig.
Összességében a Btk. 208. § célja a gyermekek testi, lelki és erkölcsi fejlődésének védelme minden olyan magatartással szemben, amely ezt a fejlődést veszélyezteti — legyen az elhanyagolás, érzelmi abúzus vagy fizikai erőszak.
Kiskorú veszélyeztetése, személyi szabadság megsértése és kapcsolati erőszak bűntette miatt emelt vádat az Ajkai Járási Ügyészség azzal az 53 éves ajkai férfival szemben, aki italozása miatt többször bántalmazta a feleségét, és viselkedésével gyermeke erkölcsi, érzelmi fejlődését is veszélyeztette. A vádirat szerint a házastársak kapcsolata a családfő italozása miatt már régebben megromlott, gyakorta veszekedtek, a vádlott agresszíven viselkedett, ami a gyermekük védelembe vételéhez vezetett. Az ittas vádlott egy 2024. novemberi szóváltásuk során rátámadt a feleségére, többször ököllel fejen, tarkón ütötte, felkarját szorította. Mindennek a tíz év körüli gyermekük is tanúja volt, aki az egyik társasházi lakóhoz szaladt át, akitől segítséget kért, a lakó pedig értesítette a rendőröket – közölte a Veszprém Vármegyei Főügyészség az erőszakkal kapcsolatban.