Sokkoló felvétel: Mandula Ádám élő adásban bántalmazta kisfiát

„Gyere Medox, gyere velem a k*rva szádat. Mi az, hogy nem jössz velem b**dmeg? Lehúzzalak az ágyról? Megfogom a kezét és a lábát, és lehúzom” – hangzik el a felvételen, amely pillanatok alatt bejárta az internetet, hatalmas felháborodást keltve. Mandula Ádám esete valószínűleg kimeríti a kiskorú veszélyeztetése törvényi tényállását a Btk. 208. § szerint, amit a cikkben később bemutatunk.

Mandula Ádám élő adásban bántalmazta a fiát, Géczi Bea az ügyben a hatóságokhoz fordult, és nem hagyja, hogy ilyesmi még egyszer előfordulhasson.

Forrás: Borsonline.hu

Mandula Ádám élő adásban bántalmazta a fiát, Medox édesanyja sem hagyta szó nélkül az esetet

A gyermek édesanyja, Géczi Bea, amint tudomást szerzett a történtekről, azonnal a helyszínre sietett, és biztonságba helyezte kisfiát. „A kisfiam itt van már velem, és ez az ember soha többet nem mehet a közelébe! Azon leszek, hogy a börtönben rohadjon meg!” – írta éjszaka közösségi oldalán.

Bea volt párja barátnőjét is keményen bírálta, amiért tétlenül nézte végig az esetet: „Milyen nő az, aki ezt hagyja végig?... Legalább neked lehetne annyi eszed, hogy ezt nem hagyod, hogy egy gyereket így megalázzanak és bántsanak!” – írta dühösen.

A rapper volt párja szerint az eset után nincs több esély: Mandula Ádám végleg elveszítette fia és családja bizalmát. A hatóságok már megkezdték az ügy kivizsgálását, Medox pedig édesanyjával van, biztonságban.

