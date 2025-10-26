Anami kiesett, Curtis kiakadt – Botrány a Megasztár első élő show után! (+ videó)

A veszprémi közönség különösen szurkolt a csodálatos hangú Frank Anaminak, aki eddig minden adásban elvarázsolta a zsűrit és a nézőket is. Ám a szombat esti adásban megtört a varázs – a Megasztár kieső versenyzői között ott volt Anami és Balogh Rikárdó is (mindketten Curtis csapatából), akik azonnal kiestek, amikor a veszélyzónába kerültek.

A Megasztár kiesői közt a veszprémi Anami is ott van. Curtis megható sorokkal és egy közös képpel búcsúzott

Fotó: Curtis/instagram

A harmadik kieső sorsáról a zsűrinek kellett döntenie, Balogh Krisztofer és Bura Connie között. A szavazás végül drámai fordulatot hozott: Tóth Gabi nem volt hajlandó dönteni két versenyzője között, így a közönségre maradt a végső szó. A nézők közül azonban kevesebben szavaztak Balogh Krisztoferre, így ő esett ki harmadikként a műsorból.

A Megasztár kiesői után a mentorok sem rejtették véka alá véleményüket

A történtek után a közösségi oldalak felrobbantak. Curtis egy megható bejegyzéssel búcsúzott versenyzőitől:

„Nagyon nem volt igazságos ez a mai este… de elfogadjuk! Maradok nektek továbbra is, ha szeretnétek.”

A poszt alatt Tóth Gabi sem rejtette véka alá a véleményét – röviden, de annál határozottabban reagált:

„Rohadtul nem volt igazságos.”

Anami családja sem búslakodik: a fiatal énekesnő közösségi oldalán megható üzenetben köszönte meg a támogatást.

„Köszönjük szépen mindenkinek. A Megasztár véget ért Anami számára. Hálásak vagyunk a tapasztalásért, de leginkább azért, hogy ennyien szeretitek és értékelitek. Megyünk tovább, hallotok még róla” – írták.

Egy biztos: az első élő adás mindenkit megviselt – a zsűrit, a versenyzőket és a közönséget is. Ha így folytatódik, a következő Megasztár élő show még több érzelmet, drámát és vitát ígér.