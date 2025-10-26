október 26., vasárnap

Dömötör névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A mentorok nem rejtették véka alá véleményüket

1 órája

Anami kiesett, Curtis kiakadt – Botrány a Megasztár első élő show után! (+ videó)

Címkék#Curtis#Tóth Gabi#élő show#Balogh Krisztofer#Frank Anaminak#megasztár show#botrány

Feszültséggel, könnyekkel és hatalmas meglepetésekkel indult az idei Megasztár első élő show-ja! A 13 döntős közül máris hárman búcsúztak, és a nézők nem rejtették véka alá: szerintük óriási igazságtalanság történt a színpadon.

Titzl Vivien

A veszprémi közönség különösen szurkolt a csodálatos hangú Frank Anaminak, aki eddig minden adásban elvarázsolta a zsűrit és a nézőket is. Ám a szombat esti adásban megtört a varázs – a Megasztár kieső versenyzői között ott volt Anami és Balogh Rikárdó is (mindketten Curtis csapatából), akik azonnal kiestek, amikor a veszélyzónába kerültek.

A Megasztár kiesői közt a veszprémi Anami is ott van. Curtis megható sorokkal és egy közös képpel búcsúzott
A Megasztár kiesői közt a veszprémi Anami is ott van. Curtis megható sorokkal és egy közös képpel búcsúzott
Fotó: Curtis/instagram

A harmadik kieső sorsáról a zsűrinek kellett döntenie, Balogh Krisztofer és Bura Connie között. A szavazás végül drámai fordulatot hozott: Tóth Gabi nem volt hajlandó dönteni két versenyzője között, így a közönségre maradt a végső szó. A nézők közül azonban kevesebben szavaztak Balogh Krisztoferre, így ő esett ki harmadikként a műsorból.

A Megasztár kiesői után a mentorok sem rejtették véka alá véleményüket

A történtek után a közösségi oldalak felrobbantak. Curtis egy megható bejegyzéssel búcsúzott versenyzőitől:
„Nagyon nem volt igazságos ez a mai este… de elfogadjuk! Maradok nektek továbbra is, ha szeretnétek.”

A poszt alatt Tóth Gabi sem rejtette véka alá a véleményét – röviden, de annál határozottabban reagált:
„Rohadtul nem volt igazságos.”

Anami családja sem búslakodik: a fiatal énekesnő közösségi oldalán megható üzenetben köszönte meg a támogatást.
„Köszönjük szépen mindenkinek. A Megasztár véget ért Anami számára. Hálásak vagyunk a tapasztalásért, de leginkább azért, hogy ennyien szeretitek és értékelitek. Megyünk tovább, hallotok még róla” – írták.

Egy biztos: az első élő adás mindenkit megviselt – a zsűrit, a versenyzőket és a közönséget is. Ha így folytatódik, a következő Megasztár élő show még több érzelmet, drámát és vitát ígér.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu