Anami kiesett, Curtis kiakadt – Botrány a Megasztár első élő show után! (+ videó)
Feszültséggel, könnyekkel és hatalmas meglepetésekkel indult az idei Megasztár első élő show-ja! A 13 döntős közül máris hárman búcsúztak, és a nézők nem rejtették véka alá: szerintük óriási igazságtalanság történt a színpadon.
A veszprémi közönség különösen szurkolt a csodálatos hangú Frank Anaminak, aki eddig minden adásban elvarázsolta a zsűrit és a nézőket is. Ám a szombat esti adásban megtört a varázs – a Megasztár kieső versenyzői között ott volt Anami és Balogh Rikárdó is (mindketten Curtis csapatából), akik azonnal kiestek, amikor a veszélyzónába kerültek.
A harmadik kieső sorsáról a zsűrinek kellett döntenie, Balogh Krisztofer és Bura Connie között. A szavazás végül drámai fordulatot hozott: Tóth Gabi nem volt hajlandó dönteni két versenyzője között, így a közönségre maradt a végső szó. A nézők közül azonban kevesebben szavaztak Balogh Krisztoferre, így ő esett ki harmadikként a műsorból.
A Megasztár kiesői után a mentorok sem rejtették véka alá véleményüket
A történtek után a közösségi oldalak felrobbantak. Curtis egy megható bejegyzéssel búcsúzott versenyzőitől:
„Nagyon nem volt igazságos ez a mai este… de elfogadjuk! Maradok nektek továbbra is, ha szeretnétek.”
A poszt alatt Tóth Gabi sem rejtette véka alá a véleményét – röviden, de annál határozottabban reagált:
„Rohadtul nem volt igazságos.”
Anami családja sem búslakodik: a fiatal énekesnő közösségi oldalán megható üzenetben köszönte meg a támogatást.
„Köszönjük szépen mindenkinek. A Megasztár véget ért Anami számára. Hálásak vagyunk a tapasztalásért, de leginkább azért, hogy ennyien szeretitek és értékelitek. Megyünk tovább, hallotok még róla” – írták.
Egy biztos: az első élő adás mindenkit megviselt – a zsűrit, a versenyzőket és a közönséget is. Ha így folytatódik, a következő Megasztár élő show még több érzelmet, drámát és vitát ígér.
