Új szakasz, nagy fordulatok

58 perce

Egy veszprémi versenyzőnek is szurkolhatunk a Megasztárban – jönnek a középdöntők

A Megasztár rajongói izgalmas hetekre számíthatnak, hiszen a verseny új szakaszába lép. A múlt heti válogatók véget értek, így a középdöntők következnek.

Titzl Vivien

Ezen a héten a TV2 képernyőjén a nézők már a Megasztár középdöntőit  láthatják, ahol a versenyzők csoportosan állnak a mesterek elé, hogy megmutassák tudásukat és tehetségüket. Az új szakasz dinamikusabb, gyorsabb eseményekkel szolgál, mint az X-Faktor, ahol a nézők még mindig a válogatók szakaszát követhetik nyomon.

Megasztár középdöntők: ki lesz a következő nagy sztár?

A középdöntők során a versenyzőknek nemcsak énektudásukat, hanem színpadi jelenlétüket és csapatmunkájukat is bizonyítaniuk kell, hiszen a mesterek döntései most meghatározzák, kik kerülnek tovább a verseny következő szakaszába. A Megasztár izgalmai tehát fokozódnak, és mindenki számára láthatóvá válik, ki lehet a jövő nagy sztárja.

A TV2 ezen a héten különösen hosszú, közel négyórás blokkban sugározza a műsort, reklámokkal együtt 19:30 és 23:25 között. Így a nézők teljes egészében élvezhetik a középdöntők izgalmait, és minden fontos pillanatot nyomon követhetnek a verseny során.

A Megasztár továbbra is a hazai tehetségkutató műsorok egyik legnépszerűbb formátuma, és a középdöntők új lendületet adnak a versenynek, izgalmas fordulatokkal és váratlan pillanatokkal. A rajongók tehát izgalommal készülhetnek a hétvégi adásokra, hiszen a tehetségek küzdelme most még intenzívebb lesz.

A középdöntőben egy veszprémi lánynak is szurkolhatunk, Frank Annamáriának, aki a válogatón saját dalát adta elő. A szám egy fájdalmas szakításról szólt, és már a produkció közben látszott, hogy mélyen megérinti a zsűrit. Tóth Gabi különösen érzelmesen reagált: a dal végére már sírva fakadt, el sem tudta rejteni az érzéseit.

 

