október 30., csütörtök

Alfonz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Most Wanted A hajsza

2 órája

Sok fotó, videó: horgászat közben ezt üzente a menekülő Rácz Jenő Balázséknak

Címkék#Dobos Evelin#Rácz Jenő#Most Wanted – A Hajsza

A sztárséf most nem lábasokkal zsonglőrködik, hanem a túlélésért harcol a Most Wanted – A Hajsza című műsorban. Fotón, videón mutatjuk, mit csinál rabtársával.

Farkas Réka

Rácz Jenő és Dobos Evelin szökésben vannak. A képek alapján azonban ez a „menekülés” sokkal inkább hasonlít egy gondtalan, elvonulós nyaralásra, mintsem egy drámai akcióra. A  Most Wanted A hajsza sztárjai láthatóan élvezik az meneküléssel töltött időt: Borozás, napfény és töltött káposzta színesíti a napjaikat.

Most Wanted A hajsza: Rácz Jenő pecázás közben üzent.
 Most Wanted A hajsza: Rácz Jenő pecázás közben üzent.
Forrás: Facebook/ Bock Bor

 Most Wanted A hajsza: Boroztak, pecáztak a sztárok

A celebek nem titkolják, merre járnak: idejüket a villányi Bock Borászatnál töltötték, ahonnan több képet és videót is posztoltak a közösségi médiába. Kedves szavakkal illették az őket segítőket.

Nem csak a bort élvezték a sztárok, hanem szó szerint "fogható" volt a jó  hangulat.  Rácz Jenő gondtalanul pecázgatott, egy séfnek végül is mindig a jó alapanyagokat kell kutatnia. Rácz Jenő története azonban jóval túlmutat a képernyőn: kemény tanulóévek, nemzetközi sikerek és rengeteg munka áll mögötte.

@sztaroksztorikrealityk2 #rtlmagyarország #mostwanted #ahajsza #raczjeno #dobosevelin ♬ eredeti hang - Sztárok, sztorik, realityk 2

A sztárséfnek úgy látszik sikerül meglépnie a profi csapat elől, ezt bejegyzéseiben is kifejezi. Egy videóban még viccelődve kekeckednek Balázzsal is, szavaikkal élve:

Arra jutottam, hogy muszáj reflektálnunk arra, hogy minden este tudjuk, hol vagytok. Képzeljétek el, az emberek ellenetek is dolgoznak: megírják, hol vagytok.

- mondta Rácz Jenő, majd Dobos Evelin folytatta:

Tehát pontosan tudjuk, hogy ti most Siófokon vagytok. Nincs meglepetés.

A végére még egy kis üzenetet is hagytak Sebestyén Balázsnak:

Te nem mersz Pécsre jönni. Gyere haza, ha mersz!

Persze menekülés közben az intagram sem maradt tartalom nélkül, boldog szelfikkel és videókkal jelezték a követőiknek hollétüket.

horgászat közben ezt üzente a menekülő Rácz Jenő Balázséknak

Fotók: Rácz Jenő, Dobos Evelin

Vármegyénkben is járjunk nyitott szemmel

Veszprém vármegyében is szökésben vannak a celebek: a TikTokról ismert sztárokat, Stumpf Patrikot és Makk Adriennt Ajkán, a Fitromaxban látták. Többen is közzétettek bejegyzéseket a hollétükről. De nem csak Tiktok sztárokba futhatunk bele, hanem sztár séfekbe is.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu