Sok fotó, videó: horgászat közben ezt üzente a menekülő Rácz Jenő Balázséknak

Rácz Jenő és Dobos Evelin szökésben vannak. A képek alapján azonban ez a „menekülés” sokkal inkább hasonlít egy gondtalan, elvonulós nyaralásra, mintsem egy drámai akcióra. A Most Wanted A hajsza sztárjai láthatóan élvezik az meneküléssel töltött időt: Borozás, napfény és töltött káposzta színesíti a napjaikat.

Most Wanted A hajsza: Rácz Jenő pecázás közben üzent.

Forrás: Facebook/ Bock Bor

Most Wanted A hajsza: Boroztak, pecáztak a sztárok

A celebek nem titkolják, merre járnak: idejüket a villányi Bock Borászatnál töltötték, ahonnan több képet és videót is posztoltak a közösségi médiába. Kedves szavakkal illették az őket segítőket.

Nem csak a bort élvezték a sztárok, hanem szó szerint "fogható" volt a jó hangulat. Rácz Jenő gondtalanul pecázgatott, egy séfnek végül is mindig a jó alapanyagokat kell kutatnia. Rácz Jenő története azonban jóval túlmutat a képernyőn: kemény tanulóévek, nemzetközi sikerek és rengeteg munka áll mögötte.