Sok fotó, videó: horgászat közben ezt üzente a menekülő Rácz Jenő Balázséknak
A sztárséf most nem lábasokkal zsonglőrködik, hanem a túlélésért harcol a Most Wanted – A Hajsza című műsorban. Fotón, videón mutatjuk, mit csinál rabtársával.
Rácz Jenő és Dobos Evelin szökésben vannak. A képek alapján azonban ez a „menekülés” sokkal inkább hasonlít egy gondtalan, elvonulós nyaralásra, mintsem egy drámai akcióra. A Most Wanted A hajsza sztárjai láthatóan élvezik az meneküléssel töltött időt: Borozás, napfény és töltött káposzta színesíti a napjaikat.
Most Wanted A hajsza: Boroztak, pecáztak a sztárok
A celebek nem titkolják, merre járnak: idejüket a villányi Bock Borászatnál töltötték, ahonnan több képet és videót is posztoltak a közösségi médiába. Kedves szavakkal illették az őket segítőket.
Nem csak a bort élvezték a sztárok, hanem szó szerint "fogható" volt a jó hangulat. Rácz Jenő gondtalanul pecázgatott, egy séfnek végül is mindig a jó alapanyagokat kell kutatnia. Rácz Jenő története azonban jóval túlmutat a képernyőn: kemény tanulóévek, nemzetközi sikerek és rengeteg munka áll mögötte.
A sztárséfnek úgy látszik sikerül meglépnie a profi csapat elől, ezt bejegyzéseiben is kifejezi. Egy videóban még viccelődve kekeckednek Balázzsal is, szavaikkal élve:
Arra jutottam, hogy muszáj reflektálnunk arra, hogy minden este tudjuk, hol vagytok. Képzeljétek el, az emberek ellenetek is dolgoznak: megírják, hol vagytok.
- mondta Rácz Jenő, majd Dobos Evelin folytatta:
Tehát pontosan tudjuk, hogy ti most Siófokon vagytok. Nincs meglepetés.
A végére még egy kis üzenetet is hagytak Sebestyén Balázsnak:
Te nem mersz Pécsre jönni. Gyere haza, ha mersz!
Persze menekülés közben az intagram sem maradt tartalom nélkül, boldog szelfikkel és videókkal jelezték a követőiknek hollétüket.
Fotók: Rácz Jenő, Dobos Evelin
Vármegyénkben is járjunk nyitott szemmel
Veszprém vármegyében is szökésben vannak a celebek: a TikTokról ismert sztárokat, Stumpf Patrikot és Makk Adriennt Ajkán, a Fitromaxban látták. Többen is közzétettek bejegyzéseket a hollétükről. De nem csak Tiktok sztárokba futhatunk bele, hanem sztár séfekbe is.
