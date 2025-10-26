Alsóörsiek, figyelem! Lehet, hogy Rácz Jenő tőletek kér majd menedéket a Most Wanted hajszájában (+ videó)

Vasárnap este elstartol az RTL vadonatúj, interaktív realityje, a Most Wanted – A Hajsza, amelyben 24 ismert ember próbál elrejtőzni az ország különböző pontjain, miközben Sebestyén Balázs és profi csapata mindent megtesz, hogy elkapja őket. A műsor különlegessége, hogy a nézők is aktív részesei lehetnek a játéknak: a lakosság bárhol az országban segítheti vagy akár akadályozhatja is a menekülő hírességeket.

Rácz Jenőnek is segíthetnek a nézők „eltűnni" az RTL Most Wanted – A Hajsza című műsorában

Forrás: Rácz Jenő/Facebook

A versenyzők között ott van Rácz Jenő, a Michelin-csillagos sztárséf, aki már a játék indulása előtt sem rejtette véka alá lelkesedését. A Facebookon üzent követőinek:

„Indul a hajsza! Figyeljetek a mai naptól, hogy hol bukkanunk fel, segítsetek, ha valaki estére befogad, ott főzök, mosok, takarítok.”

A séf tehát nemcsak a konyhában, de a szabadban is megmutatja, mire képes – és ki tudja, talán épp Alsóörs vagy környéke lesz az egyik rejtekhelye. A műsorban ugyanis az ország bármelyik pontja lehet búvóhely, és a versenyzőknek mindent be kell vetniük a túlélésért: logisztikát, stratégiát és némi szerencsét is.