Alsóörsiek, figyelem! Lehet, hogy Rácz Jenő tőletek kér majd menedéket a Most Wanted hajszájában (+ videó)
Megindult a nagy hajsza – de vajon merre bujkálnak a hírességek? Alsóörs környékén is érdemes nyitva tartani a szemet, mert bárki felbukkanhat!
Vasárnap este elstartol az RTL vadonatúj, interaktív realityje, a Most Wanted – A Hajsza, amelyben 24 ismert ember próbál elrejtőzni az ország különböző pontjain, miközben Sebestyén Balázs és profi csapata mindent megtesz, hogy elkapja őket. A műsor különlegessége, hogy a nézők is aktív részesei lehetnek a játéknak: a lakosság bárhol az országban segítheti vagy akár akadályozhatja is a menekülő hírességeket.
Most Wanted – A Hajsza: Rácz Jenőnek is segíthetnek a nézők
A versenyzők között ott van Rácz Jenő, a Michelin-csillagos sztárséf, aki már a játék indulása előtt sem rejtette véka alá lelkesedését. A Facebookon üzent követőinek:
„Indul a hajsza! Figyeljetek a mai naptól, hogy hol bukkanunk fel, segítsetek, ha valaki estére befogad, ott főzök, mosok, takarítok.”
A séf tehát nemcsak a konyhában, de a szabadban is megmutatja, mire képes – és ki tudja, talán épp Alsóörs vagy környéke lesz az egyik rejtekhelye. A műsorban ugyanis az ország bármelyik pontja lehet búvóhely, és a versenyzőknek mindent be kell vetniük a túlélésért: logisztikát, stratégiát és némi szerencsét is.
A műsor koncepciója egyszerre izgalmas és formabontó: Sebestyén Balázs és két segítője azt a feladatot vállalta, hogy felkutasson és „letartóztasson” 24, párokban menekülő hazai hírességet — miközben az ország lakossága aktívan befolyásolhatja a hajsza alakulását.
A játékban a nézők többféleképpen is részt vehetnek:
- Nyomra vezetés: információt adhatnak a celebek tartózkodási helyéről, ezzel segítve Sebestyént és csapatát.
- Téves irányba terelés: szándékosan félrevezető információkkal megnehezíthetik a nyomozást és az üldözést.
- Segítségnyújtás a menekülőknek: rejtegetéssel, étellel, szállással, telefon vagy egyéb eszközök kölcsönzésével támogatást nyújthatnak a szökevényeknek.
Egy biztos: Rácz Jenő most nem egy elegáns étteremben főz, hanem szó szerint menekül – a konyhakés helyett pedig most a gyors gondolkodás és a találékonyság lesz a legnagyobb fegyvere.
Szóval, alsóörsiek, figyelem: ha a következő napokban egy ismerős arcot láttok egy hátizsákkal vagy séfsapkában a parton, lehet, hogy nem más lesz az, mint Rácz Jenő maga – és ha szerencsétek van, talán még vacsorát is kaptok tőle!
