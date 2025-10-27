Most Wanted A hajsza: íme az első fotók, így szökteti az ország Rácz Jenőéket (+ videó)

„Vasárnaptól bárhol felbukkanhatunk az országban! Ne a TV előtt keressetek minket, hanem az utcákon, köztereken!” – ezzel a figyelemfelhívással indította útjára legújabb projektjét Rácz Jenő, aki az RTL most startoló Most Wanted A Hajsza realityjében szerepel más ismert celebbekkel.

Rácz Jenő is feltűnik az RTL Most Wanted A hajsza műsorában, tréfásan üzent is a nézőknek

Fotó: Ripost / Forrás: archív/HOT magazin

Rácz Jenő sztrárséf a műsor kapcsán a napokban közzétett Instagram-videóban is megosztotta izgatottságát, humorral fűszerezve:

Végre lesz egy hét, amikor nem sikít a gyerek a fülembe

– üzent a tévénézőknek, mennyire várja.

Forrás: Rácz Jenő/Instagram

A séf elmondta azt is, hogy feleségének, Rácz-Gyuricza Dórának pedig nem kell kávét főznie a séfnek.

A játékban 24 ismert ember menekül Sebestyén Balázs és profi csapata elől, miközben a lakosság is aktív szereplő: segíthetik, de akár félre is vezethetik a nyomozókat.

Rácz Jenő több Instagram-sztorit is megosztott a Most Wanted A Hajsza műsorról

Forrás: Rácz Jenő/Instagram

A műsorban Jenő séf Dobos Evelinnel versenyez egy párban. Evelin elárulta, ha valaki befogadja őket éjszakára, Konyhafőnök sztárséfe fog főzni vendéglátóiknak.