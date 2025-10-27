35 perce
Most Wanted A hajsza: íme az első fotók, így szökteti az ország Rácz Jenőéket (+ videó)
A Michelin-csillagos séf új szerepben tűnt fel, ezúttal nemcsak a konyhában, hanem a terepen is bizonyít. Most Wanted A hajsza címmel interaktív reality startolt el, ahol a nézők is beleszólhatnak a játék alakulásába.
„Vasárnaptól bárhol felbukkanhatunk az országban! Ne a TV előtt keressetek minket, hanem az utcákon, köztereken!” – ezzel a figyelemfelhívással indította útjára legújabb projektjét Rácz Jenő, aki az RTL most startoló Most Wanted A Hajsza realityjében szerepel más ismert celebbekkel.
Most Wanted A hajsza
Rácz Jenő sztrárséf a műsor kapcsán a napokban közzétett Instagram-videóban is megosztotta izgatottságát, humorral fűszerezve:
Végre lesz egy hét, amikor nem sikít a gyerek a fülembe
– üzent a tévénézőknek, mennyire várja.
A séf elmondta azt is, hogy feleségének, Rácz-Gyuricza Dórának pedig nem kell kávét főznie a séfnek.
A játékban 24 ismert ember menekül Sebestyén Balázs és profi csapata elől, miközben a lakosság is aktív szereplő: segíthetik, de akár félre is vezethetik a nyomozókat.
A műsorban Jenő séf Dobos Evelinnel versenyez egy párban. Evelin elárulta, ha valaki befogadja őket éjszakára, Konyhafőnök sztárséfe fog főzni vendéglátóiknak.
Alsóörsiek, figyelem! Lehet, hogy Rácz Jenő tőletek kér majd menedéket a Most Wanted hajszájában (+ videó)
Fine diningtól a balatoni menzán át a mekis menüig
Rácz Jenő neve nem először kerül szóba Veszprém környékén. Tavasszal Alsóörsön nyitott új éttermet, az Y by Rácz Jenő-t, ahol a balatoni hangulatot modern tálalásban vitte a vendégek asztalára. A séf akkor úgy fogalmazott:
A cél, hogy a Balatonon is megtapasztalják a minőséget, de barátságos, közvetlen környezetben
Rácz Jenő mérföldkőnek tekinti legújabb, titokzatos projektjét (+ videó)
Az alsóörsi étterem azóta is a környék egyik gasztronómiai látványossága, a séf pedig nem zárkózott el az új kísérletektől sem. Idén ősszel a McDonalds-szal közös, limitált menüt mutatott be, amelyet „Limited by Rácz Jenő” néven vezettek be.
A fekete fokhagymás szósszal és briósbucival készült burger országos sikert aratott, és ismét bebizonyította, hogy Rácz Jenő képes hidat képezni a csúcsgasztronómia és a hétköznapi ízek között.