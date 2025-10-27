október 27., hétfő

Most Wanted A hajsza

35 perce

Most Wanted A hajsza: íme az első fotók, így szökteti az ország Rácz Jenőéket (+ videó)

Címkék#Rácz Jenő#Most Wanted#séf#RTL#reality

A Michelin-csillagos séf új szerepben tűnt fel, ezúttal nemcsak a konyhában, hanem a terepen is bizonyít. Most Wanted A hajsza címmel interaktív reality startolt el, ahol a nézők is beleszólhatnak a játék alakulásába.

Veol.hu

„Vasárnaptól bárhol felbukkanhatunk az országban! Ne a TV előtt keressetek minket, hanem az utcákon, köztereken!” – ezzel a figyelemfelhívással indította útjára legújabb projektjét Rácz Jenő, aki az RTL most startoló Most Wanted A Hajsza realityjében szerepel más ismert celebbekkel.

Rácz Jenő az RTL Most Wanted A hajsza új műsorról beszélt
Rácz Jenő is feltűnik az RTL Most Wanted A hajsza műsorában, tréfásan üzent is a nézőknek
Fotó: Ripost / Forrás: archív/HOT magazin

Most Wanted A hajsza 

Rácz Jenő sztrárséf a műsor kapcsán a napokban közzétett Instagram-videóban is megosztotta izgatottságát, humorral fűszerezve:

Végre lesz egy hét, amikor nem sikít a gyerek a fülembe

– üzent a tévénézőknek, mennyire várja. 

Most Wanted a hajsza: reality műsor Rácz Jenővel
Rácz Jenő több Instagram-sztorit is megosztott a Most Wanted A Hajsza műsorról
Forrás: Rácz Jenő/Instagram

A séf elmondta azt is, hogy feleségének, Rácz-Gyuricza Dórának pedig nem kell kávét főznie a séfnek.

A játékban 24 ismert ember menekül Sebestyén Balázs és profi csapata elől, miközben a lakosság is aktív szereplő: segíthetik, de akár félre is vezethetik a nyomozókat. 

Most Wanted a hajsza: reality műsor Rácz Jenővel
Rácz Jenő több Instagram-sztorit is megosztott a Most Wanted A Hajsza műsorról
Forrás: Rácz Jenő/Instagram

A műsorban Jenő séf Dobos Evelinnel versenyez egy párban. Evelin elárulta, ha valaki befogadja őket éjszakára, Konyhafőnök sztárséfe fog főzni vendéglátóiknak.

Fine diningtól a balatoni menzán át a mekis menüig

Rácz Jenő neve nem először kerül szóba Veszprém környékén. Tavasszal Alsóörsön nyitott új éttermet, az Y by Rácz Jenő-t, ahol a balatoni hangulatot modern tálalásban vitte a vendégek asztalára. A séf akkor úgy fogalmazott: 

A cél, hogy a Balatonon is megtapasztalják a minőséget, de barátságos, közvetlen környezetben

Az alsóörsi étterem azóta is a környék egyik gasztronómiai látványossága, a séf pedig nem zárkózott el az új kísérletektől sem. Idén ősszel a McDonalds-szal közös, limitált menüt mutatott be, amelyet „Limited by Rácz Jenő” néven vezettek be. 

A fekete fokhagymás szósszal és briósbucival készült burger országos sikert aratott, és ismét bebizonyította, hogy Rácz Jenő képes hidat képezni a csúcsgasztronómia és a hétköznapi ízek között.

 

