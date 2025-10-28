Szökésben a celebek a vármegyében – Te láttad őket? (+ fotó)

A nézők aktívan részt vehetnek a Most Wanted játékában: feljelenthetik vagy segíthetik a szökevényeket, így formálva a műsor alakulását. A cél, hogy kiderüljön, melyik páros tud a leghosszabb ideig rejtve maradni a hajszában.

Most Wanted: celebek szökésben Veszprém vármegyében!

Fotó: RTL

Most Wanted: Ajkán kapták őket lencsevégre!

Veszprém vármegyében is szökésben vannak a celebek: a TikTokról ismert sztárokat, Stumpf Patrikot és Makk Adriennt Ajkán, a Fitromaxban látták. Többen is közzétettek bejegyzéseket a hollétükről. Te segítenél nekik, vagy ellenük fordulnál? A döntés a te kezedben van.

Stumpf Patrikot és Makk Adriennt Ajkán látták.

Fotó: Facebook/ Most Wanted – A Hajsza (Celeb Fegyház és Nevelő Intézet)

A műsor premierje november 10-én lesz, és minden hétköznap 20 órától látható az RTL-en és az RTL+ Premiumon. Addig is nyitott szemmel és füllel járjuk a vármegye utcáit!

Séf a pácban

„Vasárnaptól bárhol felbukkanhatunk az országban! Ne a tv előtt keressetek minket, hanem az utcákon, köztereken!” – ezzel a figyelemfelhívással indította útjára a legújabb projektet Rácz Jenő.