Sztárok a pácban

1 órája

Szökésben a celebek a vármegyében – Te láttad őket? (+ fotó)

Címkék#Most Wanted#Ajka#szökevény

Az RTL legújabb reality műsora, a Most Wanted – A hajsza, 2025. október 26-án indult. A műsorban 24 magyar híresség próbál elbújni Sebestyén Balázs és csapata, köztük Frohner Fecó és Pápai Joci elől.

Veol.hu

A nézők aktívan részt vehetnek a Most Wanted játékában: feljelenthetik vagy segíthetik a szökevényeket, így formálva a műsor alakulását. A cél, hogy kiderüljön, melyik páros tud a leghosszabb ideig rejtve maradni a hajszában.

Most Wanted: celebek szökésben Veszprém vármegyében!
Most Wanted: celebek szökésben Veszprém vármegyében!
Fotó: RTL

Most Wanted: Ajkán kapták őket lencsevégre!

Veszprém vármegyében is szökésben vannak a celebek: a TikTokról ismert sztárokat, Stumpf Patrikot és Makk Adriennt Ajkán, a Fitromaxban látták. Többen is közzétettek bejegyzéseket a hollétükről. Te segítenél nekik, vagy ellenük fordulnál? A döntés a te kezedben van.

Most Wanted: celebek szökésben Veszprém vármegyében!
Stumpf Patrikot és Makk Adriennt Ajkán látták.
Fotó: Facebook/ Most Wanted – A Hajsza (Celeb Fegyház és Nevelő Intézet)

A műsor premierje november 10-én lesz, és minden hétköznap 20 órától látható az RTL-en és az RTL+ Premiumon. Addig is nyitott szemmel és füllel járjuk a vármegye utcáit!

Séf a pácban

„Vasárnaptól bárhol felbukkanhatunk az országban! Ne a tv előtt keressetek minket, hanem az utcákon, köztereken!” – ezzel a figyelemfelhívással indította útjára a legújabb projektet Rácz Jenő.

 

