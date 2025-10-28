1 órája
Szökésben a celebek a vármegyében – Te láttad őket? (+ fotó)
Az RTL legújabb reality műsora, a Most Wanted – A hajsza, 2025. október 26-án indult. A műsorban 24 magyar híresség próbál elbújni Sebestyén Balázs és csapata, köztük Frohner Fecó és Pápai Joci elől.
A nézők aktívan részt vehetnek a Most Wanted játékában: feljelenthetik vagy segíthetik a szökevényeket, így formálva a műsor alakulását. A cél, hogy kiderüljön, melyik páros tud a leghosszabb ideig rejtve maradni a hajszában.
Most Wanted: Ajkán kapták őket lencsevégre!
Veszprém vármegyében is szökésben vannak a celebek: a TikTokról ismert sztárokat, Stumpf Patrikot és Makk Adriennt Ajkán, a Fitromaxban látták. Többen is közzétettek bejegyzéseket a hollétükről. Te segítenél nekik, vagy ellenük fordulnál? A döntés a te kezedben van.
A műsor premierje november 10-én lesz, és minden hétköznap 20 órától látható az RTL-en és az RTL+ Premiumon. Addig is nyitott szemmel és füllel járjuk a vármegye utcáit!
„Vasárnaptól bárhol felbukkanhatunk az országban! Ne a tv előtt keressetek minket, hanem az utcákon, köztereken!” – ezzel a figyelemfelhívással indította útjára a legújabb projektet Rácz Jenő.
