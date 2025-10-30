33 perce
„Ezt benéztem” - Musimbe Dávid Dennis önálló estje Pápán
Musimbe Dávid Dennis ma az egyik legismertebb és legsokoldalúbb magyar humorista. A Dumaszínház oszlopos tagja, aki 400 ezer követővel a Facebookon, 121 ezres Instagram- és 120 ezres TikTok-táborral az online térben is meghatározó jelenség. De az út, amely a reflektorfényig vezetett Musimbe Dávid Dennis számára, korántsem volt egyenes.
Budapesten született, magyar édesanyától és zimbabwei édesapától. Bár a külseje miatt sokan külföldinek gondolják, Musimbe Dávid Dennis anyanyelve magyar, és igazi pesti srác: „Az NBA és a rap a mindenem. Néha Brooklynban képzelem magam, aztán rájövök, hogy ez csak a Diószegi Sámuel utca” – olvasható bemutatkozása a Dumaszínház oldalán.
Musimbe Dávid Dennis pályafutása tíz éve indult
Dennis nemrég a pápai Jókai Mór Művelődési Központban lépett fel, ahol – ahogy fogalmazott – „előzenekara” Lovász László volt. A színpadra lépés előtt azt mesélte, mielőtt a stand-up világában megtalálta volna az útját, számos szakmát kipróbált: volt karosszérialakatos, telemarketinges, fénydublőr, sőt még ipari vécépapírral is kereskedett. „Kerestem az utamat – meg a pénzt is” – fogalmazott önironikusan.
Több mint tíz éve, egy Open Mic esten kezdődött minden. „Nagyon izgultam, nem is akartam fellépni, de végül kimentem, és jól sikerült. Ott volt Beleznay Endre, aki jókat írt rólam, és onnantól minden beindult. Jött a Rádiókabaré, a Showder Klub, a Dumaszínház, Hadházy László előzenekaraként is felléphettem” – meséli.
A humorista azóta végigjárta a szakma ranglétráját, és ma már saját estjeivel járja az országot. Második önálló műsorát, „Ezt benéztem” címmel mutatta be – az előadás középpontjában ezúttal személyesebb, mélyebb témák állnak.
A valóság a humor mögött
„A történeteim mind valóságalapúak. A közönség megérzi, ha valami kitalált. Inkább arról mesélek, ami tényleg megtörtént velem – csak humorral tálalom” – mondja. Dennis estjeiben a nevetés mögött sokszor komoly tartalom rejlik: társadalmi különbségekről, családi helyzetekről, gyerekkori élményekről is beszél. „Ez az új estem olyan témákat is érint, amikről korábban csak néhány közeli barátom tudott. Mostanra jutottam el oda, hogy nem akarok megfelelni, arról beszélek, ami engem szórakoztat. Szerintem akkor jó egy humorista, ha a színpadi énje és a valódi énje között nincs különbség.”
A hipochondria mint ihletforrás
Nem titok, hogy Dennis hipochonder. Első önálló estjét is erre a témára építette: „Ha köhögök, már temetem magam. Bármilyen apró tünetet túlreagálok. Ez viccesen hangzik, de közben nagyon is valós része az életemnek.”
A humorista a saját félelmeit is képes nevetség tárgyává tenni – de mindig úgy, hogy a közönségben sokan magukra ismernek.
Nemrég a NEM OKÉ kampány védnöke lett, amely az iskolai zaklatás és a gyermekkori traumák hatásaira hívja fel a figyelmet. „40 évesen is érzem, hogy a gyerekkori sérelmek hatással vannak rám. Sokszor gyerekként reagálok felnőtt helyzetekben. Ezeket fel kell ismerni, és dolgozni kell rajtuk, én is ezt teszem, járok coach-hoz, ami nagyon hasznos. Fontos számomra, hogy beszéljünk az olyan dolgokról, mint például az iskolában traumatizált gyerekek, mit élnek át, hogy lehet nekik segíteni és mit visznek magukkal ebből a felnőtt életükbe.”
A már klasszikus „Idegbeteg” és a Kongresszusi Központ
Ha közeledik az év vége természetesen a rajongók tűkön ülve várják a Janklovics Péterrel már hat alkalommal közösen elkészített „Idegbeteg” legújabb részét. Az idegbeteg fenyőárust már két millióan látták, a második, szaloncukros részre is másfél milliószor kattintottak, de a többi is nagyon népszerű, mind a mai napig. A legnagyobb videómegosztó portálon a kommentek között többen úgy fogalmaztak, nemcsak Kevin és a betörők, hanem az „Idegbeteg” nélkül sincs már karácsony.
– Petivel sokat beszéltünk már erről, rajtunk kívül már ezt szerintem mindenki unja, nehéz egy olyan dologban megtalálni a kihívást, amikor már hatszor megcsináltad ugyanazt. Október vége fele járunk, őszintén mondom, hogy nem tudom, idén csinálunk-e új részt – mondta Dennis, aki december 31-én a Budapesti Kongresszusi Központban adja elő „Ezt benéztem” című estjét, amely karrierje egyik legnagyobb pillanata lesz. „Ez körülbelül 2000 fős helyszín. Voltam már 14 ezer ember előtt, de akkor vendég voltam. Most először állok ott úgy, hogy ez csak rólam szól. Hatalmas mérföldkő és hálás vagyok érte.”
„A humor az őszinteség egy formája”
Musimbe Dávid Dennis története arról szól, hogy a humor mögött mindig ott van az élet: a hibák, a félelmek, a családi sebek és a gyermekkori élmények. „A stand-up számomra nem csak poénkodás. Ez terápia, önismeret és kapcsolat a közönséggel. Mert ha magamon tudok nevetni, akkor talán más is könnyebben nevet a saját életén – árulta el búcsúzóul.