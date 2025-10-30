„Ezt benéztem” - Musimbe Dávid Dennis önálló estje Pápán

Budapesten született, magyar édesanyától és zimbabwei édesapától. Bár a külseje miatt sokan külföldinek gondolják, Musimbe Dávid Dennis anyanyelve magyar, és igazi pesti srác: „Az NBA és a rap a mindenem. Néha Brooklynban képzelem magam, aztán rájövök, hogy ez csak a Diószegi Sámuel utca” – olvasható bemutatkozása a Dumaszínház oldalán.

Musimbe Dávid Dennis "előzenekara" Lovász László volt

Fotó: Haraszti Gábor

Musimbe Dávid Dennis pályafutása tíz éve indult

Dennis nemrég a pápai Jókai Mór Művelődési Központban lépett fel, ahol – ahogy fogalmazott – „előzenekara” Lovász László volt. A színpadra lépés előtt azt mesélte, mielőtt a stand-up világában megtalálta volna az útját, számos szakmát kipróbált: volt karosszérialakatos, telemarketinges, fénydublőr, sőt még ipari vécépapírral is kereskedett. „Kerestem az utamat – meg a pénzt is” – fogalmazott önironikusan.

Több mint tíz éve, egy Open Mic esten kezdődött minden. „Nagyon izgultam, nem is akartam fellépni, de végül kimentem, és jól sikerült. Ott volt Beleznay Endre, aki jókat írt rólam, és onnantól minden beindult. Jött a Rádiókabaré, a Showder Klub, a Dumaszínház, Hadházy László előzenekaraként is felléphettem” – meséli.

A humorista azóta végigjárta a szakma ranglétráját, és ma már saját estjeivel járja az országot. Második önálló műsorát, „Ezt benéztem” címmel mutatta be – az előadás középpontjában ezúttal személyesebb, mélyebb témák állnak.

A humorista végigjárta a szakma ranglétráját

Fotó: Haraszti Gábor

A valóság a humor mögött

„A történeteim mind valóságalapúak. A közönség megérzi, ha valami kitalált. Inkább arról mesélek, ami tényleg megtörtént velem – csak humorral tálalom” – mondja. Dennis estjeiben a nevetés mögött sokszor komoly tartalom rejlik: társadalmi különbségekről, családi helyzetekről, gyerekkori élményekről is beszél. „Ez az új estem olyan témákat is érint, amikről korábban csak néhány közeli barátom tudott. Mostanra jutottam el oda, hogy nem akarok megfelelni, arról beszélek, ami engem szórakoztat. Szerintem akkor jó egy humorista, ha a színpadi énje és a valódi énje között nincs különbség.”

Musimbe Dávid Dennis második önálló este az „Ezt benéztem” címet kapta

Fotó: Haraszti Gábor

A hipochondria mint ihletforrás

Nem titok, hogy Dennis hipochonder. Első önálló estjét is erre a témára építette: „Ha köhögök, már temetem magam. Bármilyen apró tünetet túlreagálok. Ez viccesen hangzik, de közben nagyon is valós része az életemnek.”

A humorista a saját félelmeit is képes nevetség tárgyává tenni – de mindig úgy, hogy a közönségben sokan magukra ismernek.