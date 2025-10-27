26 perce
Nótár Marytól megfagyott a levegő, mindenkinek könnyek szöktek a szemébe (videó)
A Sztárban Sztár 8. élő show színpadán hihetetlen hangulat uralkodott el, amikor Nótár Mary lépett fel Pásztor Anna bőrébe bújva. Produkciója mindenkit lenyűgözött és meghatott.
Hihetetlen hangulat uralkodott amikor a színpadra lépett Nótár Mary. Produkciója során a népszerű énekesnő Pásztor Anna bőrébe bújva mutatta meg visszafogott, érzelmes oldalát, és egy olyan előadást nyújtott, ami mindenkit letaglózott. A zsűritagok sem tudták visszatartani az érzelmeiket: Liptai Klaudia szemében könnyek csillantak, és egyértelműen látszott, hogy a dal mindenkit megérintett.
Nótár Mary produkciója mindenkit lenyűgözött
A közönség és a rajongók sem maradtak tétlenek. A TikTok és az Instagram felrobbant a kommentektől: rengetegen gratuláltak Mary-nek. Egy rajongó így fogalmazott: „Eddig is nagyon szerettem, amit képviselsz! - de most még a zsepi is kellett!!! GRATULÁLOK!” Egy másik pedig így írta:
Gratulálok Mery, hatalmas előadó vagy és különleges tehetség!
Nótár Mary produkciója nemcsak a hangjával, hanem a színpadi jelenlétével és az érzelmi átélhetőséggel is kitűnt. A show végére egyértelművé vált, hogy a közönség szívébe lopta magát, és az élő adás után is rengetegen beszéltek róla a közösségi oldalakon. A 8. élő show ezzel az előadással ismét bizonyította, hogy a Sztárban Sztár nem csupán a tehetségről, hanem a színpad erejéről és az érzelmek átadásáról is szól. Nótár Mary pedig megmutatta, hogy a popszínpadon is lehet egyszerre érzékeny és lenyűgöző, és a zsűri és a közönség egyaránt azonnal imádta.
Érdekesség, hogy Mary nem először kápráztatott el mindenkit a színpadon. Korábbi cikkünkben már beszámoltunk arról a produkciójáról amikor a tinisztár Szandi szerepét kapta, ami elsőre szinte lehetetlen feladatnak tűnt: Nótár Mary mély, rekedtes hangját fiatalos, édes pophanggá kellett alakítania. A végeredmény azonban magáért beszélt: a színpadon egy teljesen új, lendületes, bájos és hihetetlenül hiteles Nótár Mary állt. A produkció végén maga Szandi is felment a színpadra, és könnyeivel küzdve vallotta be:
Soha nem sírtam még el magam, amikor valaki Szandit énekelt, de most elhittem, hogy tényleg tizennégy éves vagy. Ez volt a Sztárban Sztár történetének legautentikusabb Szandija.
Ezzel a teljesítménnyel Nótár Mary ismét bizonyította, hogy képes megríkatni, elbűvölni és lenyűgözni a közönséget – a Sztárban Sztár színpadán minden produkciója maradandó élményt nyújt.
