Ő a férfi, aki teljesen megváltoztatta Orosz Barbara életét

A Orosz Barbara férje, a francia származású Flor közösen vásároltak házat Badacsony környékén, amelyet saját kezűleg alakítanak igazi otthonná. A természet közelsége és a festői panoráma nemcsak nyugalmat, hanem inspirációt is ad Barbarának, aki szerint a vidéki élet egészen új energiákat hozott az életébe.

Orosz Barbara férje és a sorsszerű találkozás, ami mindent megváltoztatott

Forrás: Tűsarok Orosz Barbarával/Facebook

Orosz Barbara férje és a Balaton‑felvidéki szerelmi fészek: így él a sztárpár

A ház, amelyet a pár „szerelmi fészeknek” nevez, tökéletesen tükrözi az életmódváltásukat. Barbara aktívan részt vesz a felújításban, ő választja ki az anyagokat, a színeket és a bútorokat. A kertet is saját elképzelései alapján formálják, és gyakran beszámol arról, hogy a kerti munkák után „jólesően fáradtan” tér haza. A Balatonra néző terasz, a természetes anyagokkal berendezett belső tér és a tóra nyíló kilátás mind-mind azt az idilli hangulatot idézik, amelyet a műsorvezető mindig is keresett.

Férje, Flor jelenleg hároméves külföldi kiküldetésen dolgozik, így kapcsolatuk távházassággá alakult, de a távolság csak még inkább megerősítette őket. Barbara többször is elmondta, hogy férje karizmatikus, intelligens, vicces és rendkívül támogató ember, akire mindig számíthat. „Nem panaszkodom, mert ezt vállaltuk” – mondta egy interjúban, hozzátéve, hogy a fizikai távolság ellenére a kapcsolatuk mélyebb, mint valaha.

Orosz Barbara férje olyan mintha egy tündérmeséből lépett volna ki, az első találkozásuk is ezt tükrözi.

Forrás: Tűsarok Orosz Barbarával/Facebook

A köztük lévő szeretet különösen szépen tükröződik abban a bejegyzésben, amelyet Barbara a közösségi oldalán osztott meg „tűsarok Orosz Barbarával” címmel. Ebben a műsorvezető megható őszinteséggel idézi fel első találkozásukat:

„Négy évvel ezelőtt futottál utánam a Concorde téri metróban... Sosem felejtem el azt a pillanatot, amikor jelentőségteljesen elém léptél. Abban a percben minden eldőlt. Sosem találkoztam nálad határozottabb férfival. Most eszembe jut, mi lett volna, ha tíz másodperccel később érkezel, és nem találkozunk. De hiszem, hogy akiknek dolguk van egymással, azok pont akkor toppannak egymás életébe, amikor eljön az ideje. És ott, azon a ponton megváltozik az életük, ahogy a miénk is megváltozott. Hálás vagyok a sorsnak, hogy így alakult, és neked, hogy olyan gyorsan futsz, és a fejedbe vettél! Persze amiért igazán hálás vagyok, az az, hogy szeretsz, minden nap megnevettetsz és mellettem állsz, akkor is, ha nem mindig csudás rózsaszín a világ körülöttem. De majd az lesz megint! Hamarosan randi a kedvenc városunkban. Nem ér elkésni!”