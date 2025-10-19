57 perce
Ő a férfi, aki teljesen megváltoztatta Orosz Barbara életét
Orosz Barbara életében új korszak kezdődött, amikor a televíziós forgatások és városi pezsgés helyett a Balaton‑felvidék csendjét választotta. Orosz Barbara férje olyan mintha egy tündérmeséből lépett volna ki, az első találkozásuk is ezt tükrözi.
A Orosz Barbara férje, a francia származású Flor közösen vásároltak házat Badacsony környékén, amelyet saját kezűleg alakítanak igazi otthonná. A természet közelsége és a festői panoráma nemcsak nyugalmat, hanem inspirációt is ad Barbarának, aki szerint a vidéki élet egészen új energiákat hozott az életébe.
Orosz Barbara férje és a Balaton‑felvidéki szerelmi fészek: így él a sztárpár
A ház, amelyet a pár „szerelmi fészeknek” nevez, tökéletesen tükrözi az életmódváltásukat. Barbara aktívan részt vesz a felújításban, ő választja ki az anyagokat, a színeket és a bútorokat. A kertet is saját elképzelései alapján formálják, és gyakran beszámol arról, hogy a kerti munkák után „jólesően fáradtan” tér haza. A Balatonra néző terasz, a természetes anyagokkal berendezett belső tér és a tóra nyíló kilátás mind-mind azt az idilli hangulatot idézik, amelyet a műsorvezető mindig is keresett.
Férje, Flor jelenleg hároméves külföldi kiküldetésen dolgozik, így kapcsolatuk távházassággá alakult, de a távolság csak még inkább megerősítette őket. Barbara többször is elmondta, hogy férje karizmatikus, intelligens, vicces és rendkívül támogató ember, akire mindig számíthat. „Nem panaszkodom, mert ezt vállaltuk” – mondta egy interjúban, hozzátéve, hogy a fizikai távolság ellenére a kapcsolatuk mélyebb, mint valaha.
A köztük lévő szeretet különösen szépen tükröződik abban a bejegyzésben, amelyet Barbara a közösségi oldalán osztott meg „tűsarok Orosz Barbarával” címmel. Ebben a műsorvezető megható őszinteséggel idézi fel első találkozásukat:
„Négy évvel ezelőtt futottál utánam a Concorde téri metróban... Sosem felejtem el azt a pillanatot, amikor jelentőségteljesen elém léptél. Abban a percben minden eldőlt. Sosem találkoztam nálad határozottabb férfival. Most eszembe jut, mi lett volna, ha tíz másodperccel később érkezel, és nem találkozunk. De hiszem, hogy akiknek dolguk van egymással, azok pont akkor toppannak egymás életébe, amikor eljön az ideje. És ott, azon a ponton megváltozik az életük, ahogy a miénk is megváltozott. Hálás vagyok a sorsnak, hogy így alakult, és neked, hogy olyan gyorsan futsz, és a fejedbe vettél! Persze amiért igazán hálás vagyok, az az, hogy szeretsz, minden nap megnevettetsz és mellettem állsz, akkor is, ha nem mindig csudás rózsaszín a világ körülöttem. De majd az lesz megint! Hamarosan randi a kedvenc városunkban. Nem ér elkésni!”
Orosz Barbara megmutatta balatoni otthonát: csodás terasz, lélegzetelállító kilátás
Ez a személyes vallomás jól mutatja, mennyire mély és őszinte a kapcsolatuk. Bár életük most kétlaki, hisznek abban, hogy az egymás iránti szeretet, a közös célok és a bizalom megtartja őket a távolságban is. A Balaton‑felvidéki otthon pedig ennek a kapcsolatnak a jelképe: a stabilitásé, a nyugalomé és a közösen épített jövőé.
Orosz Barbara számára a vidéki élet nem csupán menedék, hanem új kezdet. A természet, a csend és a férje szeretete együtt teremtik meg azt a harmóniát, amelyben igazán otthon érzi magát – a Balaton‑felvidéki ház pedig nemcsak egy épület, hanem egy életérzés, amely a szerelem és a kiteljesedés szimbóluma lett.
A népszerű műsorvezető is beleszeretett a csodaszámba menő káptalantóti piacba (+ videó)
A kommentekben csak úgy áradoznak és áradnak a gratulációk. Az olvasók így fogalmaznak: „Jó látni és nézni ezeket a képeket, csodásan néztek ki Barb. Te meg csak úgy ragyogsz és olyan érzés, mintha a tegnapi pillanat alatt történt volna. Csodás ahogyan mesélsz, a sok-sok szép át- és megélt élményt kívánok még nektek hosszú évekig, az én kedvenc bűbájos műsorvezetőmnek!” Mások arra emlékeztetnek: „Már négy éve? Legalább ennyire tartalmas és hosszú-hosszú boldog házasságot kívánok nektek!!” Van, aki viccesen így ír: „Azonnal intézkedek, hogy kezdjék el építeni Szombathelyen is a metrókat ... Barbi, nincsenek véletlenszerű találkozások.” Egyes olvasók pedig saját élményeiket is megosztják: „Drága Barbi, anno én is hasonlóan találkoztam Malagában a spanyol férjemmel. Sok boldogságot Nektek!”