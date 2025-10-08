október 8., szerda

Saját menüt kapott

1 órája

Rácz Jenő mérföldkőnek tekinti legújabb, titokzatos projektjét (+ videó)

Címkék#Rácz Jenő#gyorsétterem#projekt

A magyar gasztronómia világa ritkán lát olyat, amikor egy Michelin-csillagos séf kilép a megszokott közegből, és valami teljesen másba fog. A fine dining világából érkező szakemberek többnyire elegáns éttermekben, fehér abroszok között keresik a tökéletességet — de akad valaki, aki újra és újra képes meglepni mindenkit. Megmutatjuk Rácz Jenő legújabb fogását.

Titzl Vivien

Rácz Jenő neve mára egyet jelent a kreativitással, a kísérletezéssel és a kompromisszummentes minőséggel. A Konyhafőnök sztárséfjeként és Michelin-díjas étterme révén sokan a magyar gasztrovilág egyik legmeghatározóbb alakjaként tartják számon. De most valami olyasmit tett, ami még az ő karrierjében is rendhagyónak számít.

Rácz Jenő különleges projektje izgalmat hoz a hétköznapi ízek világába
Forrás: Rácz Jenő/instagram
Forrás: Rácz Jenő/instagram

Nemrégiben a Balaton partján, Alsóörsön nyitotta meg saját éttermét, az Ypsilon by Rácz Jenőt, ahol a házias ízeket újraértelmezve, modern tálalásban kínálta vendégeinek. A szezonálisan működő étterem a nyári hónapokban csütörtöktől vasárnapig fogadta a látogatókat, és már az első nyáron komoly szakmai és közönségsikert aratott. Sokan úgy vélték, a hely a balatoni gasztrotérkép új, kihagyhatatlan pontja lett.

A séf azonban nem elégedett meg ezzel a sikerrel. Amint bezárta az étterem kapuit a szezon végén, már egy új projekt előkészítésén dolgozott – olyanon, ami alapjaiban változtathatja meg, mit gondolunk a gyorséttermek világáról.

A meglepetésre az egész ország felkapta a fejét: Rácz Jenő a világ egyik legismertebb étteremláncával állt össze, hogy közösen alkossanak valami teljesen újat. A cél nem kevesebb volt, mint bebizonyítani, hogy a gyorséttermi kínálat is lehet minőségi, izgalmas és valóban különleges.

Az együttműködés eredménye a Limited by Rácz Jenő névre keresztelt menü, amely október 9-től az ország minden pontján kapható. A séf a McDonald’s termékfejlesztőivel közösen alkotta meg azt az ízvilágot, amely egyszerre hordozza a street food könnyedségét és a gasztronómiai igényességet. Rácz Jenő McDonald’s-menüjével olyan szárok mögé állt be, mint Dzsúdló, Szoboszlai Dominik és a TheVR, akik már megmutathatták kreativitásukat a mekis menük terén. 

@kingakenyeres Elsőként kóstoltuk meg a Limited by Rácz Jenő menüt a @Meki® -ben! #meki #mcdonalds #ráczjenő #fyp ♬ LOVE THERAPHY - FELIS TIGRIS

Rácz Jenő alkotta meg a McDonald’s új menüjét

A szendvics egy extrán vajas, szezámmagos zsemléből, szaftos marhahúspogácsából, füstölt sajtból, paradicsomból, lollo rosso salátából, baconből és friss, valamint pirított hagymából áll — mindezt pedig egy fekete fokhagymából készült szósz koronázza meg. Ez az utóbbi alapanyag Magyarországon alig ismert, mégis különleges mélységet és karaktert ad az ízeknek.

A menü mellé egyedi fűszeres burgonya és egy külön adag fekete fokhagymás szósz is jár, valamint egy üdítő — teljesen a séf koncepciója szerint.

„A McDonald’shoz fűződő első élményem gyerekkoromból származik. Hatévesen kóstoltam meg az első burgert, és az íz, az élmény örökre velem maradt” – mesélte Rácz Jenő. Mint mondta, most, amikor lehetőséget kapott, hogy megtervezze saját menüjét, azonnal tudta: olyat szeretne alkotni, amitől a vendég is megáll egy pillanatra, és azt érzi, hogy ez valami más.

A projekt mögött több mint két év közös munka áll, amely során a séf a McDonald’s beszállítóival együttműködve dolgozott ki minden részletet. Még a zsemle és a szósz is közös fejlesztés eredménye — a séf eredetileg saját kezűleg keverte ki a szószt, amit később a partnerek gyártottak le nagyobb mennyiségben.

Limited by Rácz Jenő
Forrás: Szeretlek Magyarország
Forrás: Szeretlek Magyarország

A sztárséf szerint ez az együttműködés mérföldkő a karrierjében: egy újabb állomás azon az úton, amely a gasztronómiát közelebb hozza az emberekhez.

Rácz Jenő ezzel a projekttel újra bebizonyította, hogy a minőség nem helyhez vagy formához kötött, csak szemlélet kérdése. És bár elsőre furcsának tűnhet egy Michelin-csillagos séf neve egy gyorsétterem menüjében, talán pont ez az, amiért érdemes megállni egy pillanatra, és újragondolni, mit is jelent igazán a gasztronómiai élmény.

 

 

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
