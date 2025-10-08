Rácz Jenő mérföldkőnek tekinti legújabb, titokzatos projektjét (+ videó)

Rácz Jenő neve mára egyet jelent a kreativitással, a kísérletezéssel és a kompromisszummentes minőséggel. A Konyhafőnök sztárséfjeként és Michelin-díjas étterme révén sokan a magyar gasztrovilág egyik legmeghatározóbb alakjaként tartják számon. De most valami olyasmit tett, ami még az ő karrierjében is rendhagyónak számít.

Rácz Jenő különleges projektje izgalmat hoz a hétköznapi ízek világába

Forrás: Rácz Jenő/instagram

Nemrégiben a Balaton partján, Alsóörsön nyitotta meg saját éttermét, az Ypsilon by Rácz Jenőt, ahol a házias ízeket újraértelmezve, modern tálalásban kínálta vendégeinek. A szezonálisan működő étterem a nyári hónapokban csütörtöktől vasárnapig fogadta a látogatókat, és már az első nyáron komoly szakmai és közönségsikert aratott. Sokan úgy vélték, a hely a balatoni gasztrotérkép új, kihagyhatatlan pontja lett.

A séf azonban nem elégedett meg ezzel a sikerrel. Amint bezárta az étterem kapuit a szezon végén, már egy új projekt előkészítésén dolgozott – olyanon, ami alapjaiban változtathatja meg, mit gondolunk a gyorséttermek világáról.

A meglepetésre az egész ország felkapta a fejét: Rácz Jenő a világ egyik legismertebb étteremláncával állt össze, hogy közösen alkossanak valami teljesen újat. A cél nem kevesebb volt, mint bebizonyítani, hogy a gyorséttermi kínálat is lehet minőségi, izgalmas és valóban különleges.

Az együttműködés eredménye a Limited by Rácz Jenő névre keresztelt menü, amely október 9-től az ország minden pontján kapható. A séf a McDonald’s termékfejlesztőivel közösen alkotta meg azt az ízvilágot, amely egyszerre hordozza a street food könnyedségét és a gasztronómiai igényességet. Rácz Jenő McDonald’s-menüjével olyan szárok mögé állt be, mint Dzsúdló, Szoboszlai Dominik és a TheVR, akik már megmutathatták kreativitásukat a mekis menük terén.

A szendvics egy extrán vajas, szezámmagos zsemléből, szaftos marhahúspogácsából, füstölt sajtból, paradicsomból, lollo rosso salátából, baconből és friss, valamint pirított hagymából áll — mindezt pedig egy fekete fokhagymából készült szósz koronázza meg. Ez az utóbbi alapanyag Magyarországon alig ismert, mégis különleges mélységet és karaktert ad az ízeknek.