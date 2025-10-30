10 érdekesség Rácz Jenőről, ezeket tuti nem tudtad a Most Wanted sztárjáról

A sztárséf ezúttal nem lábasokkal zsonglőrködik, hanem a túlélésért harcol a Most Wanted – A Hajsza című vadonatúj műsorban. Rácz Jenő története azonban jóval túlmutat a képernyőn: kemény tanulóévek, nemzetközi sikerek és rengeteg munka áll mögötte. A sztárséf ma már nemcsak a konyhában, hanem az élet minden területén példaképnek számít. Összegyűjtöttünk 10 dolgot, ami megmutatja, miért ennyire különleges figura Rácz Jenő.

Rácz Jenő, a Michelin-csillagos séf, aki mindig új kihívásokat keres

Forrás: Nagy Lajos / Napló

10 érdekesség Rácz Jenő életéről, aki a nulláról építette fel magát

1. Iskolapad helyett fakanál - a séf, akinek nincs érettségije

Sokan nem tudják, de Jenőnek nincs érettségije. Már tinédzserként konyhákban dolgozott, mert hamar rájött, hogy a tankönyvek világa helyett a tűzhely mellett érzi magát otthon. Míg mások iskolapadban ültek, ő hajnaltól estig főzött, és megfigyelte, hogyan dolgoznak a profik.

2. A munkásszállótól a Michelin-csillagig - évek a túlélés határán

Pályája elején nem volt könnyű dolga. Külföldi tanulóévei idején gyakran munkásszállón lakott, alig volt pénze, és előfordult, hogy egyetlen szendvics volt a napi étkezése. Ennek ellenére nem adta fel, mert hitt abban, hogy egyszer a legjobbakkal dolgozhat együtt. A fiatal séf hónapokon át ingyen tanult világhírű konyhákban, és minden nehézség ellenére végig kitartott.

Michelin-csillag ide vagy oda, a lényeg mindig az íz

Forrás: Nagy Lajos/Napló

3. A világ legkeményebb konyháiban edződött

Fiatalon elhagyta Magyarországot, és bejárta a világot. Dolgozott Londonban, Koppenhágában és Szingapúrban is, olyan helyeken, ahol egyetlen hiba is a kirúgását jelenthette. A szigorú, katonás fegyelem megtanította számára mit jelent a profizmus. Amit kint megtanult a legjobbak mellett, azt ma már itthon adja tovább.

4. A séf, aki sosem mondja, hogy „jó lesz az úgy”

Rácz Jenő híres arról, hogy nála a „jó lesz ez így” nem opció. Minden tányér, ami a vendég elé kerül, tökéletes kell, hogy legyen. Aki vele dolgozik, tudja, hogy nincs lazsálás és nincs kifogás, csak a legjobb teljesítmény számít. Ez a hozzáállás az, ami a Michelin-csillagig repítette.

5. A legfiatalabb magyar, aki Michelin-csillagot szerzett

2016-ban, mindössze 26 évesen, a sanghaji Taian Table élén megszerezte első Michelin-csillagát, ezzel ő lett a legfiatalabb magyar séf, akinek étterme elnyerte ezt az elismerést. Később, 2022-ben, már a budapesti Rumour és Costes is csillagot kapott, így Rácz Jenő lett az első magyar séf, aki két országban is Michelin-csillagos éttermet vezetett. A szakma ezzel végleg a világ élvonalába emelte.