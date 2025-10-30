október 30., csütörtök

Alfonz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Séf, tévésztár, családapa

2 órája

10 érdekesség Rácz Jenőről, ezeket tuti nem tudtad a Most Wanted sztárjáról

Címkék#Michelin csillag#Rácz Jenő#Most Wanted#érdekesség

A története arról szól, hogyan lehet érettségi, pénz és kapcsolatok nélkül is sikerre vinni egy álmot. Rácz Jenő kemény munkával, kitartással és rengeteg önfegyelemmel jutott el oda, hogy ma már az ország egyik legismertebb arca legyen.

Sabjanics-Somlai Petra

A sztárséf ezúttal nem lábasokkal zsonglőrködik, hanem a túlélésért harcol a Most Wanted – A Hajsza című vadonatúj műsorban. Rácz Jenő története azonban jóval túlmutat a képernyőn: kemény tanulóévek, nemzetközi sikerek és rengeteg munka áll mögötte. A sztárséf ma már nemcsak a konyhában, hanem az élet minden területén példaképnek számít. Összegyűjtöttünk 10 dolgot, ami megmutatja, miért ennyire különleges figura Rácz Jenő.

Rácz Jenő Michelin-csillagos séf
Rácz Jenő, a Michelin-csillagos séf, aki mindig új kihívásokat keres
Forrás:  Nagy Lajos / Napló

10 érdekesség Rácz Jenő életéről, aki a nulláról építette fel magát

1. Iskolapad helyett fakanál - a séf, akinek nincs érettségije
Sokan nem tudják, de Jenőnek nincs érettségije. Már tinédzserként konyhákban dolgozott, mert hamar rájött, hogy a tankönyvek világa helyett a tűzhely mellett érzi magát otthon. Míg mások iskolapadban ültek, ő hajnaltól estig főzött, és megfigyelte, hogyan dolgoznak a profik.

2. A munkásszállótól a Michelin-csillagig - évek a túlélés határán
Pályája elején nem volt könnyű dolga. Külföldi tanulóévei idején gyakran munkásszállón lakott, alig volt pénze, és előfordult, hogy egyetlen szendvics volt a napi étkezése. Ennek ellenére nem adta fel, mert hitt abban, hogy egyszer a legjobbakkal dolgozhat együtt. A fiatal séf hónapokon át ingyen tanult világhírű konyhákban, és minden nehézség ellenére végig kitartott.

Michelin-csillag ide vagy oda, a lényeg mindig az íz
Forrás:  Nagy Lajos/Napló

3. A világ legkeményebb konyháiban edződött
Fiatalon elhagyta Magyarországot, és bejárta a világot. Dolgozott Londonban, Koppenhágában és Szingapúrban is, olyan helyeken, ahol egyetlen hiba is a kirúgását jelenthette. A szigorú, katonás fegyelem megtanította számára mit jelent a profizmus. Amit kint megtanult a legjobbak mellett, azt ma már itthon adja tovább.

4. A séf, aki sosem mondja, hogy „jó lesz az úgy”
Rácz Jenő híres arról, hogy nála a „jó lesz ez így” nem opció. Minden tányér, ami a vendég elé kerül, tökéletes kell, hogy legyen. Aki vele dolgozik, tudja, hogy nincs lazsálás és nincs kifogás, csak a legjobb teljesítmény számít. Ez a hozzáállás az, ami a Michelin-csillagig repítette.

5. A legfiatalabb magyar, aki Michelin-csillagot szerzett
2016-ban, mindössze 26 évesen, a sanghaji Taian Table élén megszerezte első Michelin-csillagát, ezzel ő lett a legfiatalabb magyar séf, akinek étterme elnyerte ezt az elismerést. Később, 2022-ben, már a budapesti Rumour és Costes is csillagot kapott, így Rácz Jenő lett az első magyar séf, aki két országban is Michelin-csillagos éttermet vezetett. A szakma ezzel végleg a világ élvonalába emelte.

6. Balatoni életérzés fine dining módra
2025 nyarán megnyitotta az Ypsilon Bistrót a Balaton partján, Alsóörsön. Az étterem koncepciója a lezser eleganciáról szól: fine dining, de nem merev formában. A séf célja, hogy a vendégek ne csak enni menjenek, hanem élményt kapjanak. Rácz Jenő balatoni étterme május óta várja vendégeit.

@szonjakitzinger Megnyitott az Y by Rácz Jenő Alsóörsön. #ráczjenő #ybyráczjenő #neked #viral #nekedbelegyen #mutimiteszel #fy #pusztuljonforyouba #hungary #balaton #étterem #alsóörs #gasztronómia #enni #michelincsillag ♬ eredeti hang - Szonja Kitzinger

7. A burger, ami felforgatta az országot
Amikor Rácz Jenő a McDonald’s-szal közösen készített egyedi hamburgert, sokan meglepődtek rajta. A séf szerint a minőség nem csak luxuskörnyezetben létezhet, hisz egy gyorséttermi étel is lehet különleges, ha gondosan, jó alapanyagokból készül. A fekete fokhagymás "Rácz Jenő burger" így pillanatok alatt országos sláger lett.

8. Bokszkesztyűben is megmutatta a harcos énjét
Rácz Jenő a Sztárboxban is megmutatta, hogy nemcsak a konyhában tud küzdeni. Első meccsén Kabát Petit verte meg látványos kiütéssel, ezzel rögtön emlékezetes belépőt tett a ring világába. Az elődöntőben Istenes Bencével csapott össze, ahol pontozással ismét ő győzött, a döntőben viszont Molnár Áron megállította. Bár a finálét elveszítette, Jenő küzdőszelleme és sportszerűsége mindenkit lenyűgözött. Nem sokkal később Sárközi Ákos is kihívta egy újabb meccsre, a séf nem sokat gondolkodott, azonnal elfogadta a kihívást.

@sztaroksztorikrealityk2 #rtl #sztárbox #éttermekcsatája #sárköziákos #ráczjenő ♬ eredeti hang - Sztárok, sztorik, realityk 2

9. A szerelem, ami a kamerák előtt kezdődött
Gyuricza Dórival a Konyhafőnök című műsor forgatáson találkoztak, és azonnal megtalálták a közös hangot. Ma már házastársak, együtt is szerepeltek a Nyerő Páros című műsorban, ahol megmutatták, milyen erős csapatot alkotnak a magánéletben is. A kapcsolatuk stabil, és a séf gyakran nyilatkozza, hogy Dóri az, aki egyensúlyt teremt a szigor és az érzelmek között. Rácz Jenő felesége is szívesen tölti idejét a konyhában, amiről rendszerint posztol a közösségi médiában.

Rácz Jenő és Gyuricza Dóri – igazi csapat a konyhában és az életben is
Forrás:  Bors

10. Az apaság, ami mindent átértékelt
Rácz Jenő kislánya Kamilla születése után sok minden megváltozott. A séf ma már tudatosabban osztja be az idejét, és igyekszik a családra fókuszálni. A munka továbbra is fontos, de már nem mindenáron. A csillagok helyett most a mindennapi apró pillanatok adják számára a legnagyobb boldogságot.

A konyhában maximalista, a ringben küzdő, otthon pedig gondoskodó apa és férj. Rácz Jenő ma már tudja, mi az, ami igazán számít.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu