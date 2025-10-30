2 órája
10 érdekesség Rácz Jenőről, ezeket tuti nem tudtad a Most Wanted sztárjáról
A története arról szól, hogyan lehet érettségi, pénz és kapcsolatok nélkül is sikerre vinni egy álmot. Rácz Jenő kemény munkával, kitartással és rengeteg önfegyelemmel jutott el oda, hogy ma már az ország egyik legismertebb arca legyen.
A sztárséf ezúttal nem lábasokkal zsonglőrködik, hanem a túlélésért harcol a Most Wanted – A Hajsza című vadonatúj műsorban. Rácz Jenő története azonban jóval túlmutat a képernyőn: kemény tanulóévek, nemzetközi sikerek és rengeteg munka áll mögötte. A sztárséf ma már nemcsak a konyhában, hanem az élet minden területén példaképnek számít. Összegyűjtöttünk 10 dolgot, ami megmutatja, miért ennyire különleges figura Rácz Jenő.
10 érdekesség Rácz Jenő életéről, aki a nulláról építette fel magát
1. Iskolapad helyett fakanál - a séf, akinek nincs érettségije
Sokan nem tudják, de Jenőnek nincs érettségije. Már tinédzserként konyhákban dolgozott, mert hamar rájött, hogy a tankönyvek világa helyett a tűzhely mellett érzi magát otthon. Míg mások iskolapadban ültek, ő hajnaltól estig főzött, és megfigyelte, hogyan dolgoznak a profik.
2. A munkásszállótól a Michelin-csillagig - évek a túlélés határán
Pályája elején nem volt könnyű dolga. Külföldi tanulóévei idején gyakran munkásszállón lakott, alig volt pénze, és előfordult, hogy egyetlen szendvics volt a napi étkezése. Ennek ellenére nem adta fel, mert hitt abban, hogy egyszer a legjobbakkal dolgozhat együtt. A fiatal séf hónapokon át ingyen tanult világhírű konyhákban, és minden nehézség ellenére végig kitartott.
3. A világ legkeményebb konyháiban edződött
Fiatalon elhagyta Magyarországot, és bejárta a világot. Dolgozott Londonban, Koppenhágában és Szingapúrban is, olyan helyeken, ahol egyetlen hiba is a kirúgását jelenthette. A szigorú, katonás fegyelem megtanította számára mit jelent a profizmus. Amit kint megtanult a legjobbak mellett, azt ma már itthon adja tovább.
4. A séf, aki sosem mondja, hogy „jó lesz az úgy”
Rácz Jenő híres arról, hogy nála a „jó lesz ez így” nem opció. Minden tányér, ami a vendég elé kerül, tökéletes kell, hogy legyen. Aki vele dolgozik, tudja, hogy nincs lazsálás és nincs kifogás, csak a legjobb teljesítmény számít. Ez a hozzáállás az, ami a Michelin-csillagig repítette.
5. A legfiatalabb magyar, aki Michelin-csillagot szerzett
2016-ban, mindössze 26 évesen, a sanghaji Taian Table élén megszerezte első Michelin-csillagát, ezzel ő lett a legfiatalabb magyar séf, akinek étterme elnyerte ezt az elismerést. Később, 2022-ben, már a budapesti Rumour és Costes is csillagot kapott, így Rácz Jenő lett az első magyar séf, aki két országban is Michelin-csillagos éttermet vezetett. A szakma ezzel végleg a világ élvonalába emelte.
6. Balatoni életérzés fine dining módra
2025 nyarán megnyitotta az Ypsilon Bistrót a Balaton partján, Alsóörsön. Az étterem koncepciója a lezser eleganciáról szól: fine dining, de nem merev formában. A séf célja, hogy a vendégek ne csak enni menjenek, hanem élményt kapjanak. Rácz Jenő balatoni étterme május óta várja vendégeit.
7. A burger, ami felforgatta az országot
Amikor Rácz Jenő a McDonald’s-szal közösen készített egyedi hamburgert, sokan meglepődtek rajta. A séf szerint a minőség nem csak luxuskörnyezetben létezhet, hisz egy gyorséttermi étel is lehet különleges, ha gondosan, jó alapanyagokból készül. A fekete fokhagymás "Rácz Jenő burger" így pillanatok alatt országos sláger lett.
8. Bokszkesztyűben is megmutatta a harcos énjét
Rácz Jenő a Sztárboxban is megmutatta, hogy nemcsak a konyhában tud küzdeni. Első meccsén Kabát Petit verte meg látványos kiütéssel, ezzel rögtön emlékezetes belépőt tett a ring világába. Az elődöntőben Istenes Bencével csapott össze, ahol pontozással ismét ő győzött, a döntőben viszont Molnár Áron megállította. Bár a finálét elveszítette, Jenő küzdőszelleme és sportszerűsége mindenkit lenyűgözött. Nem sokkal később Sárközi Ákos is kihívta egy újabb meccsre, a séf nem sokat gondolkodott, azonnal elfogadta a kihívást.
9. A szerelem, ami a kamerák előtt kezdődött
Gyuricza Dórival a Konyhafőnök című műsor forgatáson találkoztak, és azonnal megtalálták a közös hangot. Ma már házastársak, együtt is szerepeltek a Nyerő Páros című műsorban, ahol megmutatták, milyen erős csapatot alkotnak a magánéletben is. A kapcsolatuk stabil, és a séf gyakran nyilatkozza, hogy Dóri az, aki egyensúlyt teremt a szigor és az érzelmek között. Rácz Jenő felesége is szívesen tölti idejét a konyhában, amiről rendszerint posztol a közösségi médiában.
10. Az apaság, ami mindent átértékelt
Rácz Jenő kislánya Kamilla születése után sok minden megváltozott. A séf ma már tudatosabban osztja be az idejét, és igyekszik a családra fókuszálni. A munka továbbra is fontos, de már nem mindenáron. A csillagok helyett most a mindennapi apró pillanatok adják számára a legnagyobb boldogságot.
A konyhában maximalista, a ringben küzdő, otthon pedig gondoskodó apa és férj. Rácz Jenő ma már tudja, mi az, ami igazán számít.