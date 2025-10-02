október 2., csütörtök

Szívszorító tragédia

1 órája

Mindennap küzd az emlékeivel – Sallai Nóra először beszélt kisfia haláláról

Egy év telt el a súlyos baleset óta, amely örökre megváltoztatta Sallai Nóra életét. A Jóban Rosszban egykori szereplője túlélte a tragédiát, ám szeretett kisfiát elveszítette. A színésznő most arról mesélt, hogyan halad a felépülés útján – írja a Bors.

Titzl Vivien

Sallai Nóra a mai napig nem emlékszik a baleset pillanataira. Mint mondja, a fizikai fájdalmak ellenére a legnagyobb harcot mégis a lelkében vívja: naponta szembesülnie kell azzal, hogy fia nincs többé. A rehabilitáció során gyógytornával és sétákkal próbálja erősíteni magát, de a lelki gyógyulás sokkal lassabban halad. „Mindennap küzdök az emlékeimmel” – fogalmazott.

Sallai Nóra egy év után megszólalt gyermeke elvesztéséről 
Forrás: Borsonline

A színésznő elárulta, hogy a színház és a közönség hiánya is nagy űrt jelent az életében, de még nem tudja, mikor lesz képes visszatérni a színpadra. Egyelőre vidéken lábadozik, ahol családja és barátai támogatásából merít erőt. „Életem végéig hálás leszek nekik” – tette hozzá.

A tragédia helyszínére azóta sem tért vissza, és nem is tervezi. Bár a rajongók és kollégák nagyon várják, hogy újra színpadon láthassák, Nóra számára most az a legfontosabb, hogy megerősödjön. További részleteket a Bors oldalán olvashatnak.

A gyermekhalál a legnagyobb tragédia, ami egy családot érhet. Sallai Nóra színésznő ötéves kisfia baleset következtében hunyt el. Az eset után lapunk megkeresett egy szakpszichológust, aki a gyász feldolgozásáról beszélt. Kardos Klára klinikai szakpszichológus hangsúlyozta: a fájdalmat nem szabad elfojtani, a sírást sem kell visszatartani. Ugyanakkor figyelni kell arra, hogy a gyászoló ne forduljon el a külvilágtól, ne zúdítsa keserű érzéseit a környezetére, mert ez elszigeteli attól a támogatástól, amelyre ilyenkor a legnagyobb szüksége lenne.

A szakember szerint sokat segít, ha a gyászoló minél többet beszélget a párjával, családtagjaival, barátaival vagy akár szomszédaival. A közösség jelenléte, a hit, valamint a közös programok és egyszerű séták mind támaszt adhatnak. Fontos, hogy az egészséges gyermeket ne kezdjék el túlzott féltéssel kezelni, hanem a megszokott módon éljen vele a család. „Vegyünk erőt magunkon, mert nem tehetünk mást. Tudomásul kell vennünk, hogy az élet törékeny, és soha nem tudhatjuk, kivel mikor mi történik” – fogalmazott Kardos Klára.

Sallai Nóra és fia balesete az egész országot megrázta

A baleset híre nemcsak a közönséget, hanem ismert embereket is megrázott. Többen nyíltan követelték a felelősök szigorúbb büntetését. Puskás-Dallos Péter közösségi oldalán úgy fogalmazott: „Megöltetek ismét egy gyermeket, tönkretettetek egy családot. Ezekért a halálokért ti is hibásak vagytok. Ha a lelkiismeretetek nem is, talán a szigorúbb törvények változtatnának rajtatok.”

Balló Marcell újságíró szerint a balesetet felelőtlen sofőrök okozták, akik hiányosan kivilágított autóval száguldoztak. Todorovits Rea író és influenszer is élesen bírálta a luxusautókkal versenyző fiatalokat: szerinte a felelőtlen szülői hozzáállás és a jogosítványszerzés utáni könnyelműség vezet ilyen tragédiákhoz. Dunai Ede író szintén azt hangsúlyozta, hogy elengedhetetlen lenne a jogszabályok szigorítása, mert – mint írta – a mai rendszerben nevetségesen enyhe büntetéseket szabnak ki még a legsúlyosabb esetekben is.

 

 

