Mindennap küzd az emlékeivel – Sallai Nóra először beszélt kisfia haláláról

Sallai Nóra a mai napig nem emlékszik a baleset pillanataira. Mint mondja, a fizikai fájdalmak ellenére a legnagyobb harcot mégis a lelkében vívja: naponta szembesülnie kell azzal, hogy fia nincs többé. A rehabilitáció során gyógytornával és sétákkal próbálja erősíteni magát, de a lelki gyógyulás sokkal lassabban halad. „Mindennap küzdök az emlékeimmel” – fogalmazott.

Sallai Nóra egy év után megszólalt gyermeke elvesztéséről

Forrás: Borsonline

A színésznő elárulta, hogy a színház és a közönség hiánya is nagy űrt jelent az életében, de még nem tudja, mikor lesz képes visszatérni a színpadra. Egyelőre vidéken lábadozik, ahol családja és barátai támogatásából merít erőt. „Életem végéig hálás leszek nekik” – tette hozzá.

A tragédia helyszínére azóta sem tért vissza, és nem is tervezi. Bár a rajongók és kollégák nagyon várják, hogy újra színpadon láthassák, Nóra számára most az a legfontosabb, hogy megerősödjön. További részleteket a Bors oldalán olvashatnak.

A gyermekhalál a legnagyobb tragédia, ami egy családot érhet. Sallai Nóra színésznő ötéves kisfia baleset következtében hunyt el. Az eset után lapunk megkeresett egy szakpszichológust, aki a gyász feldolgozásáról beszélt. Kardos Klára klinikai szakpszichológus hangsúlyozta: a fájdalmat nem szabad elfojtani, a sírást sem kell visszatartani. Ugyanakkor figyelni kell arra, hogy a gyászoló ne forduljon el a külvilágtól, ne zúdítsa keserű érzéseit a környezetére, mert ez elszigeteli attól a támogatástól, amelyre ilyenkor a legnagyobb szüksége lenne.

A szakember szerint sokat segít, ha a gyászoló minél többet beszélget a párjával, családtagjaival, barátaival vagy akár szomszédaival. A közösség jelenléte, a hit, valamint a közös programok és egyszerű séták mind támaszt adhatnak. Fontos, hogy az egészséges gyermeket ne kezdjék el túlzott féltéssel kezelni, hanem a megszokott módon éljen vele a család. „Vegyünk erőt magunkon, mert nem tehetünk mást. Tudomásul kell vennünk, hogy az élet törékeny, és soha nem tudhatjuk, kivel mikor mi történik” – fogalmazott Kardos Klára.